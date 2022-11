"Pretenden convertir en rehén" a la CNDH, acusa Rosario Piedra

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- María del Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acusó a la oposición de querer convertir a ese órgano autónomo en rehén de intereses partidistas.

Al comparecer ante las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, defendió también su recomendación en materia electoral y advirtió riesgos en la elección de los próximos consejeros, al asegurar que ella misma resultó elegida por un método similar y ahora recibe presiones.

"Vengo a defender a la CNDH de los infundios con sesgo partidista, se han dicho muchas mentiras acerca de nuestro trabajo, peor que eso, se le ha intentado invisibilizar como si la CNDH ya no existiera o debiera dejar de existir, eso es lo que quisieran", declaró.

Respecto de la recomendación para aprobar la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que si bien, la Constitución limita la competencia de la CNDH por lo que toca a los asuntos electorales, esta fue analizada y aprobada por su consejo consultivo; "pero algunos integrantes, derivado al calor del debate, se montaron en ella para contradecir su propia actuación y denostar a las CNDH".

Por eso, recomendó, la elección de consejeros no debe dejarse en manos de los partidos.

"Lo que pasa con el consejo consultivo es una prueba de los erróneo que es mantener el sistema actual que otorga a los partidos la potestad de elegir a sus integrantes, igual como lo hace con los consejeros de INE. Esto operaba cuando los presidentes de la República y los partidos se ponían de acuerdo para la elección del titular y consejeros de la CNDH, incluso mi propia elección así lo demuestra, al pretender convertir en rehén de intereses partidistas a las CNDH bajo el supuesto de que estaría yo en deuda con los legisladores y los partidos", demandó.

Dijo que la recomendación en materia electoral "proporciona elementos para que las autoridades establezcan de manera diligentes, todas aquellas medidas necesarias referentes al derecho a la democracia, derecho de reunión, derechos de asociación, derecho a la protesta social, así como el derecho de memoria y de verdad".

Agregó que la CNDH no fue omisa ante lo que la oposición llama la "militarización", y expuso que derivado del análisis que hicieron de esa reforma, "derivó nuestra decisión de no interponer una acción de inconstitucionalidad, toda vez que es evidente que no existe la supuesta inconstitucionalidad porque la Guardia Nacional mantiene su carácter civil".

Piedra Ibarra dijo que hoy, la CNDH trabaja más que nunca como organismo autónomo.

"Es más autónoma que nunca, no solo frente al gobierno federal, sino frente a partidos, grupos de poder económico, político, y sobre todo de poderes fácticos".

Aseguró que los medios de comunicación la atacan porque no pagan un solo centavo por publicidad "o contratos millonarios a periodistas y opinadores por trabajos que en nada servían a las víctimas".

"Por eso nos atacan, por eso tienen que inventar notas, pero no hay marcha atrás, no va a pasar que despilfarremos el dinero del pueblo en repartir chayotes para que nos alaben, y nunca volverá a pasar que seamos gestores de políticos", agregó.

La ombudsperson sostuvo que el proceso de elección donde resultó presidenta de la CNDH fue tan legal que todos amparos y recursos que fueron interpuestos, fueron rechazados.

También puntualizó que el órgano autónomo no ha sido omiso en casos de niños con cáncer, pues se cuenta con 8 expedientes relativos al desabasto de medicinas para tratamiento oncológico, así como varios exhortos a unidades hospitalarias para que garanticen esos medicamentos.

Agregó que tampoco fueron omisos en atender las violaciones a derechos humanos con motivo de la pandemia de Covid 19; "se han registrado 751 expedientes, de los cuales se concluyeron 691"; que no se han hecho de oídos sordos en materia migratoria pues se emitieron 15 recomendaciones en materia de violaciones a derechos humanos, mientras que "se emitieron 229 medidas cautelares en favor de personas o grupos de personas migrantes en los primeros tres años de mi administración".

En defensa de periodistas y comunicadores, dijo, nos hemos pronunciado siempre en favor de darles la máxima protección: "Desde el inicio de mi gestión y hasta el 31 de octubre de este año, registramos 162 expedientes, de los cuales 127 están concluidos, mientras que se han emitido 383 alertas".

Finalmente, aseguró que antes de su llegada, la CNDH era la oficina más costosa de América Latina; "costaba más caro que la propia Corte Interamericana de Derechos humanos", motivo por el que cancelaron los viajes al extranjero, seguros de gastos médicos, viáticos de los altos mandos, celulares de uso personal, guardaespaldas, una Chef exclusiva, y tres camionetas de lujo blindadas que estaban a disposición de la presidencia.