Prevé Sheinbaum que semáforo cambie de fase en una semana más en CDMX

Durante los últimos siete días, en la Ciudad de México ha registrado una estabilidad en el de hospitalizados por Covid-19, de seguir así, en una semana más podría cambiar el semáforo epidemiológico; no obstante, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a no disminuir las medidas para evitar contagios.

"Estamos esperando que esta tendencia siga, aún así, es importante comentarlo e insistir que seguimos en emergencia sanitaria, semáforo rojo, todavía no hay el levantamiento de las medidas, sabemos que muchos deben de salir por distintas actividades, la recomendación permanente es, el uso de cubrebocas, sana distancia y en la medida de lo posible, mantenerse en casa", dijo.

La mandataria local expuso, que de acuerdo con el último reporte, en la capital hay 20 mil 235 casos confirmados acumulados, de los cuales 3 mil 654 están activos. Además, se han registrado, hasta la fecha, 2 mil 24 defunciones.

Destacó que hay 3 mil 340 personas hospitalizadas en camas generales y mil 74 pacientes intubados, en los nosocomios reconvertidos para atender a pacientes de este virus.

Sheinbaum Pardo, expuso que en la Ciudad de México hay una disponibilidad del 28.5%, es decir, mil 330 camas sin ventilador en los Hospitales Covid-19, de los cuales, el IMSS cuenta con 345; el ISSSTE, 72; 218 de la Secretaría de Salud federal (SSA); 160, de la Secretaría de Salud local (Sedesa); 138 de hospitales privados; 307 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); 69 de Pemex; y 21 de la Secretaría de Marina (Semar).

En cuanto a camas con capacidad de intubación hay una disponibilidad del 44.7%, es decir, 864 camas con ventilador, de los cuales, el IMSS cuenta con 225; el ISSSTE, 66; 90 de la SSA; 195, Sedesa; 37 de hospitales privados; 201, Sedena; 38 de Pemex; y 12 Semar.