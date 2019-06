Prevén 80 mil solicitudes de refugio

Ciudad de México.- Las autoridades mexicanas prevén que para finales de 2019 se habrán recibido unas 80 mil solicitudes de refugio, casi tres veces más que las registradas durante todo 2018.

En el Día Mundial de los Refugiados, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, puntualizó que México tiene puertas abiertas para todos aquellos migrantes que se queden en el país, para que obtengan un trabajo, una visa, entre otros estatus.

Sánchez Cordero encabezó la ceremonia de dicha efeméride acompañada del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Mark Manly, entre varios personajes más.

En entrevista, manifestó que México siempre será un país de refugio y de asilo, hospitalario, mas no de tránsito. "México está abierto y están sus puertas abiertas para que se queden [los migrantes] en nuestro país y obtengan visas o permisos de trabajador regional. Pero si ellos lo único que pretenden es transitar, eso no es nuestro fin. Nuestra finalidad es acogerlos aquí, como país hospitalario, no como país de tránsito, eso no puede ser".

La funcionaria federal destacó que los migrantes deben entender que su proceso de paso debe ser ordenado, regular y seguro.