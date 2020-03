Prevén cárcel para quien con Covid-19 rompa cuarentena en Chihuahua

La Fiscalía General de Chihuahua dio a conocer que cualquier persona confirmada como positivo de Covid-19, que no atienda la cuarentena, podría ir a la cárcel por el delito de contagio.

Luego del antecedente de que el primer caso de coronavirus en esta frontera no acató las medidas de aislamiento y que incluso cruzó de Ciudad Juárez a El Paso en repetidas ocasiones, las autoridades advirtieron de esta medida contemplada en el Código Penal del Estado y el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado miércoles 25 de marzo.

Cuyo artículo Décimo señala que cualquier persona, en caso de presentar sintomatología o tener diagnóstico positivo a Covid-19, deberá aislarse en su domicilio o dónde indiquen las autoridades sanitarias.

En este sentido, la Ley General de Salud podría observar una serie de medidas sanitarias y una orden de restricción a fin de evitar que salga de su domicilio y, en caso de hacerlo, podría darse vista al Ministerio Público.

Jorge Nava López, fiscal de la Zona Norte en Chihuahua, detalló que el delito de peligro de contagio está incluido en el Código Penal y podría penalizarse con una sentencia de cuatro meses a seis años de cárcel.

Por este motivo, la Fiscalía General del Estado exhortó a atender las indicaciones de las autoridades sanitarias, así como a atender la instrucción de aislamiento para quienes ya fueron diagnosticados o presentan síntomas.

Instalan Cerco Sanitario en los 4 accesos a Parral

Ante la contingencia por el Covid-19, el alcalde de Hidalgo del Parral, Alfredo Lozoya Santillán, estableció cercos sanitario en los 4 accesos a la ciudad, a fin de identificar cualquier caso de riesgo de contagio, siendo esta el primer Ayuntamiento de Chihuahua en tomar esta medida.

El edil informó que los cercos se establecen en los accesos por la vía corta a Chihuahua, en la avenida Niños Héroes rumbo a Santa Bárbara, en la carretera a Jiménez, así como en la ruta a Matamoros, esto pese a que hasta ahora dicho municipio no tiene casos confirmados.

Lozoya Santillán señaló que esta medida continuará y será este próximo viernes, cuando se realizará una evaluación de cómo ha funcionado este filtro, sin embargo, todo ello estará en función de la evolución de la contingencia por el Covid-19.