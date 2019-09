Prevén condonación de predial para Diego Fernández de Cevallos

El presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, afirmó que su administración cuenta con programas de descuentos hasta de 100% de multas y recargos a quienes deben impuesto predial y aclaró que este beneficio se le podría otorgar al panista Diego Fernández de Cevallos, quien arrastra un adeudo que supera los 900 millones de pesos.

"No habrá privilegios fuera de la Ley, sólo lo que contempla la Hacienda municipal para los deudores de este impuesto, se están llegando a acuerdos dentro del marco de la Ley", afirmó el edil.

El alcalde reiteró que mantiene diálogo con el llamado "Jefe Diego" quien, a pesar de ser considerado uno de los panistas de gran influencia en la vida política del país, está requerido para solventar el pasivo de más de 900 millones que tiene con el municipio.

"Tenemos la comunicación, en Colón tenemos esquemas, programas y estamos en la disponibilidad de apoyar; puede ser sujeto de la condonación de multas y recargos hasta del 100% como pasa con cualquier ciudadano", afirmó el edil.

De acuerdo con el desglose de la deuda, Diego Fernández de Cevallos debe 984 millones 766 mil 632.93 pesos por la posesión de "El Estanco" que tiene una extensión de 220 hectáreas y está divida en más de mil claves catastrales.

El impuesto predial es de 36 millones 605 mil 482.52 pesos más una serie de impuestos para evitar la especulación de la tierra.

De recargos son 356 millones 929 mil 810.48 y la multa asciende a 446 millones 622 mil 811.19 pesos; es decir, la condonación podría alcanzar los 803 millones 552 mil 621.67 pesos.

Reconoce adeudo. Por su parte, Diego Fernández confirmó que el pasado viernes se reunió con el presidente colonense y que en siguientes días habrá nuevo encuentro para avanzar en la solución del adeudo.

"Estoy platicando con él (Alejandro Ochoa) para llegar a una solución, cuando tenga algo que declararles lo hago, por respeto al alcalde, al cabildo, a ustedes, no voy a decir una palabra más de ese asunto".

Fernández de Cevallos se limitó a decir que, cuando haya solución al asunto, resolverá las dudas que existan, por lo que no habló del monto de la deuda ni tampoco desde cuándo dejó de pagar el impuesto predial.