Prevén mantener prohibido el uso de LSD

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé avalar la prohibición absoluta al uso lúdico del LSD bajo el argumento de que el Estado mexicano no está obligado a permitir o facilitar su consumo o regular el mercado.

La ministra Margarita Ríos Farjat presentará el próximo miércoles a sus compañeros en la Primera Sala un proyecto de sentencia para negar un amparo contra la regularización del LSD en las leyes mexicanas, en el que se utilizaron argumentos similares al del uso recreativo de la marihuana.

"Una cuestión es que el Estado, en aras de proteger el orden y la salud pública, prohíba el consumo de una sustancia e impida el acceso a la misma, y otra que el propio Estado, asumiendo que a pesar de dicha prohibición existirán consumidores en riesgo, establezca medidas complementarias para atenuar o atender el daño derivado de dicho consumo", indica el proyecto.

La ministra expuso que al afectar la disponibilidad del narcótico y la tolerancia social a su consumo, es razonable que muchas personas se abstengan de consumirlo pues, aunque sus usuarios aumenten en México y en el mundo, una medida para avalar su uso lúdico debe ser evaluada no sólo a partir de esto sino también a partir del número de potenciales compradores.

Aunque la ministra reconoce que no hay evidencia de que los consumidores de LSD lleguen a cometer ilícitos, destaca que ese riesgo sí existe.

"No significa que todos los consumidores de LSD cometerán ilícitos o conductas violentas y graves, ni que todos los consumidores de LSD adquirirán adicción", agregó.