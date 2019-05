Prevén próxima semana peritaje oficial de alumna baleada en CCH

La procuradora Ernestina Godoy prevé que la próxima semana se tenga un peritaje oficial sobre el asesinato de Aideé, la estudiante del CCH Oriente.

"Espero que la semana que entra... Es que no es tan fácil todo esto, pero sí ya la vamos a sacar", contestó cuando se le pregunto sobre los avances en las diligencias.

En las inmediaciones del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde habló brevemente, aseguró que este mismo viernes se reuniría con la Procuraduría de Justicia Militar, dependencia que coadyuva con las diligencias. "Ya me falta un peritaje de los miliares, hoy me dicen", comentó.

Aideé murió tras recibir un balazo cuando se encontraba dentro de su salón de clases en el CCH Oriente. El próximo miércoles se cumple el primer mes del hecho y hasta ahora, la PGJ no ha presentado un informe de la investigación.