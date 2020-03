Prevén que en 15 días México entre fase de transmisión comunitaria de coronavirus

Al señalar que se estudia un probable caso 13 de coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que en 15 días México podría estar en una fase de transmisión comunitaria.

Es decir, que habría más casos de coronavirus en el país y se tendrán que tomar otro tipo de acciones de control.

Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, López- Gatell dijo que el caso número 13 se trataría de un hombre de 71 años que pudiera tener una enfermedad más avanzada.

El funcionario dijo que por el momento nos mantenemos en fase uno, con pocos casos importados, sin embargo, en los aeropuertos internaciones que reciben viajes de China o de los 10 países de transmisión activa del Covid-19 se intensificará el tamisaje a través del monitoreo de temperatura y síntomas en los pasajeros.

"No se pretende restringir los viajes internacionales a México, no cerrar fronteras, ni los puertos marítimos, medidas que no tienen fundamento científico y alteran el comercio internacional".