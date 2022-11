Prevén ruptura por falta de piso parejo

A-AA+

Analistas políticos coincidieron en que la competencia adelantada por la candidatura de Morena a la presidencia en 2024, así como la falta de piso parejo, pueden ser motivo de ruptura en el partido; sin embargo, consideraron que estas fracturas no son lo suficientemente fuertes para debilitar al movimiento.

El analista José Antonio Crespo dijo que si bien hay un riesgo en adelantar la campaña oficialista por el golpeteo que se genera entre los aspirantes, también le da una ventaja a Morena porque se vuelve el foco de la opinión pública.

"Los problemas se manejan, sobre todo, porque está [el presidente Andrés Manuel] López Obrador allí metiendo orden, disciplina, salvo con [Ricardo] Monreal", apuntó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Sobre Monreal Ávila consideró que es muy probable su salida del partido, ya que no tiene posibilidades de competir por la candidatura: "Con Monreal lo que pasa es que él sabe que no tiene ninguna posibilidad, entonces tiene un margen más amplio de pegar, atacar, descalificar no sólo a sus contendientes, sino al proceso mismo. Por eso está preparando su salida".

Sin embargo, puntualizó que hay mucho más cuidado entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, es decir, que los señalamientos no son abiertos: "Al contrario, hacen declaraciones de unidad, de que van todos en el mismo rumbo", expresó.

En tanto, opinó que el canciller permanecerá en el movimiento, ya que su salida tendría un costo mayor para él.

"Marcelo sabe que tampoco es el favorito. Sin embargo, podría tener una posibilidad dependiendo las circunstancias.

"Cuando se dice 'que haya piso parejo', quiere decir que no haya el favoritismo que se está viendo de López Obrador con Claudia. Es un reclamo, una petición de Marcelo a la Presidencia. No es tanto una descalificación directa o personal a Claudia", explicó Crespo.

Por su parte, el analista político Hernán Gómez afirmó que ya se ve una fractura en Morena por quienes buscan la candidatura presidencial.

Puntualizó que hay una tendencia cargada hacia una de las corcholatas, tanto desde el gobierno como desde el partido, lo que puede provocar más división interna.

"El tono pendenciero que ha adoptado el senador Ricardo Monreal es una evidencia de ello. Normalmente es un personaje bastante contenido en sus expresiones, creo que tanto en público como en privado, y ya lo hemos escuchado más de una vez hablando casi como si estuviera enojado", subrayó.

"Yo creo que Monreal [Ávila] ya está con un pie y tres cuartos fuera de Morena; el canciller, yo creo que también... en algún momento ese pleito va a ir escalando porque no se ven condiciones de una competencia pareja, sino que se ven los dados muy cargados", advirtió.

Con respecto a Adán Augusto López, confió en que puede ser un elemento de unidad en este proceso: "De todas las 'corcholatas', al que veo jugando un papel de cicatriz es Adán Augusto".

El investigador Alberto Aziz Nassif subrayó que la inclinación hacia algún aspirante por parte del Presidente podría provocar una división en Morena.

Esto, al dejar a otros "en una situación desventajosa (...) No sabemos qué impacto tendría, de qué tamaño sería en cuanto a la afectación del proceso".