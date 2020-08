Previo a pandemia, Lozoya y su esposa perdieron amparos

Antes de que los juzgados federales cerraran sus puertas por la pandemia del Covid-19, un juez negó un amparo a Emilio Lozoya y su esposa Marielle Helene Eckes contra las órdenes de aprehensión que tienen por el caso Odebrecht, sin embargo, las resoluciones fue notificada hasta hoy lunes.

El juez Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México negó los dos amparos tramitados por el exdirector de Petróleos Mexicanos y su esposa al considerar que ambas órdenes de captura emitidas por un juez federal del Reclusorio Norte están apegadas a la ley.

En ambas resoluciones, el juez consideró que no era necesario citar a comparecer antes de emitir orden de captura contra Lozoya y su esposa debido a que este acto únicamente constituye una forma de conducirlos al proceso penal.

"El objeto de un mandamiento de captura, el cual restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del indiciado, es conducirlo al proceso de manera forzosa, por lo cual no es necesario se dicte previamente citación y orden de comparecencia, para que en la audiencia inicial y ante la presencia judicial, la fiscalía le informe el hecho atribuido, su clasificación jurídica y los datos de prueba que sustentan la imputación, con el fin de que pueda ser escuchado durante el debate al igual que su defensa, dándole la oportunidad de contestar la imputación, formulando su teoría del caso, y otorgándole la posibilidad de ofertar datos de prueba que controviertan los mencionados por la representación social", señaló el juzgador.

En el caso Odebrecht tanto Lozoya como su esposa están señalados por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Además, el ex director de Pemex está señalado por el delito de cohecho debido a que se le acusa de haber recibido sobornos por parte de la constructora brasileña a cambio de facilitarle la adjudicación de contratos de obra pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En febrero de este año, Lozoya fue detenido en España y el pasado 17 de julio llegó a México extraditado donde se le cumplimentaron las órdenes de aprehensión tanto por el caso Odebrecht como por el de la compra irregular de Agronitrogenados, en el que se le acusa de lavado de dinero.

Por ambos casos ya fue vinculado a proceso y permanece en libertad condicional mediante la utilización de un brazalete electrónico.

A Marielle Helene Eckes se le vincula con el caso Odebrecht debido a que según las investigaciones recibió un depósito millonario, cuyo origen se supone que son los sobornos de la constructora, con el que adquirió una casa en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.