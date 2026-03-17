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PRI adelanta voto en contra del 'Plan B' de reforma electoral

El coordinador del PRI en el Senado advierte que busca favorecer a Morena en 2027

Por El Universal

Marzo 17, 2026 02:28 p.m.
A
Manuel Añorve / Foto: Archivo

Manuel Añorve / Foto: Archivo

El coordinador del PRI en el Senado de la República, Manuel Añorve, denunció que el Plan B no es un ajuste administrativo sino un intento por concentrar el poder político, por lo que adelantó que su partido votará en contra, al considerar que, bajo el argumento de austeridad, se pretende debilitar al árbitro electoral y concentrar el poder político.

En entrevista de medios, el legislador sostuvo que la propuesta busca debilitar a las instituciones electorales, particularmente al Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de controlar los comicios y favorecer al partido en el poder rumbo a 2027.

Añorve comparó el modelo que impulsa Morena con el del expresidente venezolano Nicolás Maduro, al advertir sobre un proyecto autoritario. "No es el Plan B, es el Plan Maduro. Es un traje a la medida, como en Venezuela, para apoderarse de la democracia electoral y decidir quién gana y quién pierde", afirmó.

Añorve aseguró que lo que la iniciativa presidencial busca es permitir ventajas indebidas a Morena en los próximos procesos electorales.

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Además, acusó que el oficialismo pretende reducir la representación proporcional en municipios, limitar contrapesos y facilitar la promoción anticipada de figuras políticas.

Añorve Baños acusó que el proyecto abre la puerta para que la presidenta Claudia Sheinbaum aparezca en la boleta de 2027 o participe indirectamente en campañas con recursos públicos, con el pretexto de la consulta de revocación de mandato, mientras que los llamados "coordinadores de la transformación", que no son otra cosa que candidatos adelantados, dijo, serían operadores políticos rumbo a la consolidación de un sistema de partido único.

El senador del PRI acusó que Morena ya avanzó en el control de otras instituciones, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras la reforma judicial, lo que elimina contrapesos clave.

Recordó que otro Plan B impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue frenado por la Corte, pero ahora el contexto institucional es distinto.

Afirmó que, aunque Morena cuenta con mayoría en congresos locales, la oposición buscará evidenciar los riesgos democráticos de la iniciativa.

El legislador también sostuvo que la reforma busca desviar la atención de problemas económicos como inflación, deuda pública e incremento en combustibles, temas que "generan inconformidad social" de cara a las elecciones.

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