"PRI, dispuesto a construir mayorías pero no hay 'PRIMOR'", dice Alejandro Moreno

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que su bancada en la Cámara de Diputados actuará con responsabilidad para discutir todas las iniciativas que se presenten y aprobar aquellas que beneficien al país, lo que, aseguró, no implica ninguna traición a la coalición legislativa que integra con PAN y PRD.

En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas señaló que su grupo parlamentario está dispuesto a construir con todas las fuerzas políticas las mayorías que se necesiten para aprobar reformas que no lesionen el interés nacional, lo que no significa se vaya a constituir el llamado "PRIMOR"; una alianza entre Morena y el PRI.

"Nosotros no somos una oposición recalcitrante y contestataria que mecánicamente habrá de decir ´no´. Esa no es ni la esencia del PRI ni el compromiso del PRI, ni el programa, ni el reto programático que tiene el PRI. El PRI, lo subrayo, discute, analiza, valora y decide en su momento, a favor o en contra, cuáles son los temas que habremos de respaldar", puntualizó.

"Nosotros no somos una oposición que va a decir a todo que no, porque esa es una oposición irresponsable, porque si en algún momento hay una propuesta viable, aún venga del Ejecutivo, y es buena para el país, se tiene que aprobar, porque es buena. Aunque mañana digan algunos despistados, pendencieros, que luego no escuchan bien, ´ya dijo Alejandro que va el PRI con Morena y que le va a aprobar todo en el presupuesto´. No señor, no es así", remarcó.

Moreno subrayó que la premisa es "diálogos en lo público con todos, acuerdos en lo oscuro con nadie".

Por su lado, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, afirmó que independientemente de la postura particular de cada partido respecto a las iniciativas de reformas, la alianza con el PAN y el PRD está firme.

"¿Por quién vamos a votar? Primero por México. Esto no significa romper con Va por México, eso es otra cosa. Los compromisos con Va por México son muy claros, ustedes los pueden ver, y eso no incluye temas muy particulares, muy propios de nuestra ideología, del segmento de población. Ir en todo en 'no' e ir en todo con Va por México desdibujaría a los tres partidos, y a lo mejor es lo que quieren algunos", señaló.