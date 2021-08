PRI en Congreso exhorta a la SEP a retrasar regreso a clases

La bancada del PRI en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría de Educación Pública a retrasar el regreso a clases presenciales para el Ciclo Escolar 2021-2022, por lo menos hasta que el semáforo epidemiológico se mantenga en color verde y continúe así, por lo menos tres semanas seguidas.

En un punto de acuerdo presentado esta semana y turnado a comisiones, la senadora Nuvia Mayorga expuso que "esta decisión del Gobierno Federal parece inapropiada considerando que estamos enfrentando la tercera ola de Covid-19 que ha afectado mayoritariamente a niñas, niños y adolescentes, y que estos no han sido considerados dentro de los esquemas de vacunación, de hecho, el presidente ha manifestado reiteradamente que no existen intenciones de vacunarlos contra este virus".

Argumentó que llevar a las niñas, niños y adolescentes de vuelta a los salones de clase requiere de una planificación muy estricta y con poco margen de error para poder evitar lo más posible los contagios.

"Una estrategia en la que no han trabajado ni la SEP, ni la Secretaría de Salud, y sin un diagnostico serio, resulta un riesgo innecesario enviar a los niños, niñas y adolescentes a las escuelas", subrayó.

Por lo anterior, y considerando la nula inversión en infraestructura educativa de la educación básica de los miles de planteles durante la pandemia, así como el número creciente de contagios que se presentan a diario en el país, y la negativa del Gobierno Federal de incluir a los niños, niñas y adolescentes en el esquema de vacunación, es necesario aplazar el retorno a clases virtuales en todo el país, concluyó.