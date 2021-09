PRI exige diálogo para permanencia de investigadores en Conacyt

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo del gobierno Federal y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para establecer, de manera urgente, mesas de diálogo con los investigadores y académicos integrantes del programa "Cátedra Conacyt" para revisar los requisitos de evaluación y permita una solución institucional que garantice su permanencia en su trabajo. A través de un punto de acuerdo, la diputada federal del PRI, Ana Lilia Herrera, pidió que también se les respeten sus condiciones laborales y se llegue a una solución institucional.

Esto, luego de que el Conacyt señaló que los instrumentos que establecían el programa de "Cátedras Conacyt" daban lugar a la discrecionalidad, por lo cual informaron que fue necesario reestructurar los estatutos y realizar mejoras en los derechos laborales "encaminadas a impulsar el desarrollo profesional de los investigadores del programa Cátedras Conacyt", reestructuración conocida desde el pasado 29 de junio de 2021. En esa fecha, el Comité Directivo del Conacyt aprobó un nuevo Estatuto de Personal Académico (EPA), mismo que tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones académicas del personal de cátedra del Conacyt, entre los cuales se incluyen los relativos a su ingreso y permanencia con una evaluación anual que definirá su continuidad en la institución.

Por esto, los investigadores se quejaron porque en esta reforma se hace referencia a la obligación de los catedráticos para buscar su inserción laboral, ya sea en su institución o en cualquier otra, y en caso contrario, estos perderán su trabajo dentro del programa "Cátedras Conacyt", si no lo hacen antes de la presentación de su evaluación anual, la cual además está condicionada a un resultado satisfactorio.

Por su parte, diversos miembros investigadores del programa anteriormente señalado ya han manifestado su descontento ante el "endurecimiento de los lineamientos" para establecer la permanencia de los catedráticos, ya que se ha mencionado en distintas ocasiones que los miembros "deben buscar un trabajo para poder conservar su actual trabajo", siendo una modificación sustancial que atenta contra sus derechos laborales, sobre todo en la permanencia de sus empleos al imponer esta medida la cual no estaba prevista anteriormente.

Asimismo los catedráticos han señalado que el programa "Cátedras Conacyt" no es una beca, sino un trabajo de plaza indefinida, el cual gracias a la modificación de forma "unilateral" de los lineamientos, sin previa consulta y sin tomar en cuenta la opinión de los miembros, han generado una afectación y una nueva preocupación para los catedráticos del Conacyt.

Actualmente existen mil 273 catedráticos contratados dentro del programa "Cátedras Conacyt", con un salario que promedia alrededor de los 30 mil pesos mensuales, de estos existen 315 catedráticos que conforman el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracátedras), que ha sido creado para establecer la negociación de un contrato colectivo de trabajo que pueda garantizar sus derechos laborales, por lo que los mismos integrantes del sindicato han señalado que no buscan un aumento salarial o una huelga, lo que únicamente busca es que se les pueda brindar certeza laboral.

Por ello la diputada federal del PRI, presentó un punto de acuerdo que dice: "La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para establecer de manera urgente mesas de diálogo con los miembros del programa 'Cátedras Conacyt' con el objetivo de revisar los requisitos de evaluación previstos en los Lineamientos del Estatuto de Personal Académico, publicados el 29 de junio de 2021, y elaborar en conjunto una ruta crítica que permita una solución institucional que garantice a las y los investigadores su permanencia en el trabajo y el respeto a sus condiciones laborales".