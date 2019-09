PRI no es una oposición desmoralizada, asegura Moreno Cárdenas

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que su partido "no es una oposición desmoralizada", como este domingo calificara el presidente Andrés Manuel López Obrador a los partidos de oposición a su gobierno.

En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas criticó el Primer Informe oficial de Gobierno que dio ayer el titular del Poder Ejecutivo y comparó las cifras alcanzadas por el gobierno lopezobradorista con las que el PRI alcanzó el año pasado, aún bajo la administración de Enrique Peña Nieto.

Un ejemplo fue la disminución de 530 mil en 2018, a 306 mil empleos en 2019; igual los proyectos de inversión, que disminuyeron de 27 mil 562 en 2018, a 6 mil 321 en 2019.

Moreno también criticó proyectos como el Tren Maya, que dijo, dañará el medio ambiente y es poco viable, a pesar de que costará 180 mil millones de pesos; y la nueva Refinería para Pemex en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, "que para cuando dé resultados, México ya va a estar apostando a las energías renovables y coches eléctricos", señaló.

El líder priista destacó las cifras de los proyectos gubernamentales que deben llevarse a licitación pública, que de los cuales, en la actual administración federal, 77.4% han sido acreditados por adjudicación directa, 15.9% se han mantenido como licitaciones y 6.3% están pendientes de resolverse.

"Estaremos señalando los errores porque este gobierno no le da resultados al pueblo de México. En el PRI no creemos en fórmulas mágicas, más que presumir, vemos con preocupación el rumbo que está tomando nuestro país", dijo.

El exgobernador de Campeche detalló que para ser oposición, el PRI trabajará por hacer tres tipos de alianza: la ciudadana, la legislativa y la electoral para 2021.

"Estaremos en la competencia y en el debate político todos los días, para señalar la incapacidad del gobierno", dijo.