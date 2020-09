PRI no va a pagar costos y errores de otros: Moreno Cárdenas

"Basta de circos mediáticos", exigió el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, por la eventual comparecencia ante autoridades del expresidente Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht, en el que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, enfrenta un proceso.

Moreno señaló que "el PRI no es abogado de nadie" y no contestó si ya habló con el expresidente. Refirió que el PRI no pagará por los costos y errores de quienes arrastran el nombre del partido porque "ellos tienen nombre y apellido". "El PRI entiende que en esta nueva realidad cometimos errores en el pasado por algunos, que arrastran luego el nombre de nuestro partido, pero esta dirigencia nacional no va a pagar ni los costos ni los errores de otros, porque al final del camino quien los comete tiene nombre y apellido", señaló.

Sostuvo que esos son distractores (del Gobierno Federal) para que la gente no se fije en los problemas graves que aquejan a México como las crisis sanitaria por Covid-19, la economía e inseguridad. Añadió que en dos años el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dado resultados ni ha cumplido las promesas que hizo en campaña. Puntualizó que si alguien tiene señalamientos de actos ilícitos contra cualquier servidor público o exservidor, debe denunciar ante los tribunales para que se investigue y se castigue, si procede.

En Saltillo, donde acompañó a candidatos a diputados locales que este sábado arrancaron campañas políticas, anticipó el triunfo electoral del PRI en el estado. Serán 40 días de proselitismo para las elecciones del 18 de octubre próximo tendientes a renovar el Congreso de Coahuila. En conferencia conjunta con el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Rodrigo Fuentes Ávila, anticiparon el triunfo electoral en este estado; aseguraron tienen a los mejores candidatos y la mejor propuesta legislativa. Como les prohibieron realizar mítines, solo reuniones con pocas personas por la pandemia del coronavirus, garantizaron respetar la sana distancia y los protocolos sanitarios.

Los priistas arrancaron la promoción al voto en redes con "La Revolución del Activismo Digital". "Estamos listos y vamos con todo, con los mejores candidatos a abanderar las causas sociales de la gente y ganar los 16 distritos electorales en Coahuila", refirió. Moreno Cárdenas también auguró el triunfo electoral en Hidalgo, donde también empezaron las campañas. Destacó que el priismo de Coahuila es ejemplo a nivel nacional y presumió los resultados de la administración estatal. Ratificó el compromiso de la dirigencia nacional a su cargo de ser respetuoso de la ley.

Resaltó que las encuestas ubican a Miguel Ángel Riquelme Solís como uno de los tres mejores gobernadores del país y al alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, entre los cinco mejores presidentes municipales. "Nosotros no somos fiscales ni jueces, para eso están los tribunales competentes para cualquier señalamiento que se haga contra cualquier funcionario o exfuncionario, militante de cualquier partido", apuntó. Agregó que no van a solapar ningún acto de corrupción de ningún militante y el día que ocurra, y esté en tribunales, no solo lo vamos a señalar sino "lo vamos a reconocer cuando la autoridad haga bien su trabajo". Destacó que en el PRI todos los recursos públicos son auditables y transparentes ante la autoridad electoral.