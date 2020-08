PRI pide hacer más pruebas de diagnóstico de Covid

Luego de que ayer México llegó a más de 60 mil muertos por Covid-19, cifra que Hugo López-Gatell había calificado como "escenario catastrófico", el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lamentó esta cifra y advirtió que, si el gobierno federal no toma con seriedad la pandemia, el número de fallecidos seguirá en aumento, por lo que pidió hacer más pruebas diagnósticas.

En su cuenta de Twitter, el tricolor también pidió a la administración del presidente López Obrador hacer obligatorio el uso del cubrebocas y apoyar a los sectores vulnerables para que éstos se queden en casa.

"Lamentablemente hemos llegado a lo que el propio Hugo López-Gatell llamaba "un escenario muy catastrófico", 60 mil 254 mexicanos han perdido la vida por Covid-19, cifra que seguirá creciendo en tanto el gobierno de México no tome con la seriedad debida esta situación.

"El Gobierno de México debe hacer más pruebas, aislar a los sospechosos y contagiados, hacer obligatorio el uso de cubrebocas por la salud de todos, garantizar que se respete la sana distancia en espacios públicos y apoyar a los sectores vulnerables para que puedan quedarse en casa".

Este domingo EL UNIVERSAL informa que, aunque la administración del presidente López Obrador ha enfatizado que en las últimas tres semanas ha habido una baja en el número de contagios de Covid-19 en el país, datos de la Secretaría de Salud (Ssa) también indican que el número de pruebas diagnósticas disminuyó considerablemente.

La explicación que dio al respecto el subsecretario López-Gatell es que en medida de que hay menos personas con síntomas de coronavirus, menos hospitalizados y muertes, habrá menos pruebas PCR para detectar el SARS-CoV-2, pues, aseguró, menos personas tendrán necesidad de aplicársela.

"Lo que se ha planteado es al revés, se cree que se decidió bajar el número de pruebas para bajar el número de casos; no es cierto, la política es la misma. "Si hay síntomas, se hace la prueba. En la medida en que hay menos personas con síntomas, hay menos hospitalizados y menos muertes", afirmó esta semana el funcionario federal.

Al respecto, especialistas consultados por El Gran Diario de México coincidieron en que la disminución en el número de casos positivos de Covid-19 en territorio nacional se puede deber a la baja aplicación de pruebas diagnósticas, las cuales se deberían hacer en cualquier situación y no únicamente en casos graves o en personas que hayan presentado insuficiencia respiratoria.