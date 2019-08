PRI prevé abstencionismo de casi 70% en elección interna

El porcentaje de abstencionismo en la elección interna del PRI podría ser de casi 70%, reconoció la Comisión Nacional de Procesos Internos de la dirigencia priista.

En un nuevo corte informativo sobre el proceso, emitido a medio día de este lunes, Rubén Escajeda Jiménez, presidente de la Comisión, ratificó que con el 80 % de las casillas computadas se mantiene la tendencia de votación que favorece a Alejandro Moreno Cárdenas con 84.5 % de los votos (1 millón 407 mil 12 sufragios).

Respecto a la cantidad total de sufragios emitidos ayer domingo, indicó: "estamos estimando que pueda acercarse la votación a cerca de dos millones creo que puede ser menos de dos millones, que reitero es un número importante, que nos satisface realmente la participación ciudadana que hubo".

Es decir habrían votado unos 2 millones (29.8%) de 6.7 millones de militantes que integran el padrón del tricolor y estado de México, Oaxaca y Coahuila fueron las entidades con más participación en las mesas receptoras.

Cuestionado sobre las críticas de la candidata Ivonne Ortega al proceso, el priista refrendó que hasta el momento no hay ninguna impugnación pero "estamos con las puertas abiertas para cualquier circunstancia que quiera presentarse y atenderla por las cauces debidos".

De acuerdo a las cifras, con el cómputo de 80.6 % casillas instaladas –en total se instalaron 6 mil 126 Y no instaladas 24 – Ortega Pacheco alcanzó 8.6% de los votos (144 mil 130) y Lorena Piñón 2.4% (41 mil 305).

Por candidatos no registraron emitieron sufragio 1.1% de los votos (19 mil 171 votos) y han sido nulos 13.1% (52 mil 611 votos).

A las 19:00 horas de este lunes, cuando cierre el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) el PRI dará conocer las cifras finales de votación.