PRI propone permiso de paternidad a hombres que adopten

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 1 (EL UNIVERSAL).- La diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para establecer que los hombres trabajadores que adopten a un infante, tendrán derecho a un permiso de paternidad de seis semanas, con goce de sueldo.

A pesar de que existe esta disposición en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la regulación laboral no garantiza este derecho para padres adoptivos.

En este sentido, la reforma pretende fomentar el vínculo entre el padre adoptivo y el infante, porque la relación de tutelaje no es un proceso instantáneo, sino que requiere de tiempo y dedicación exclusiva para garantizar las condiciones que construyan confianza y seguridad dentro del entorno de las y los niños adoptados.

"En México, la legislación federal en materia laboral reconoce la igualdad sustantiva como directriz, pero no integra esta perspectiva en los derechos de todas las personas", señala la propuesta.

Por lo que es importante ampliar la inclusión y dejar de fortalecer el estereotipo de género sobre el cuidado de los hijos hacia las mujeres, señala la legisladora.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para su análisis.