PRI rechaza propuesta para recortar dinero a partidos

Por tratarse de una "propuesta demagógica" que en el fondo busca eliminar a los adversarios políticos, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, rechazó la invitación de Morena a reunirse para acordar una reducción al financiamiento de los partidos.

El sábado, Alfonso Ramírez Cuéllar, a quien el Congreso Nacional de Morena nombró dirigente provisional, envió una carta a todos los dirigentes partidistas para "sostener de manera inmediata un encuentro" tendiente a respaldar la reforma constitucional propuesta por morenistas para cortar a la mitad los recursos a los institutos políticos.

Hoy, Moreno Cárdenas respondió que el de la austeridad es un "discurso demagógico" que confunde democracia con recursos.

"Desde el gobierno federal y Morena se pretende eliminar a los adversarios políticos al intentar reducir el financiamiento a los partidos", afirmó.

"Necesitamos invertir en democracia. La democracia cuesta, pero cuesta más un gobierno autoritario que no respete los contrapesos en este país. No hay que dejarse llevar por ese discurso", expuso en un comunicado de prensa.

"¿Por qué cuando estuvieron en la oposición nunca lo propusieron?", cuestionó el priísta.

Ahí Moreno explicó que el costo de la cancelación del Aeropuerto en Texcoco implicó la pérdida de 220 mil millones de pesos, con los cuales se hubiera financiado "cien años el costo de la democracia".

Además, recordó que quien debe ajustarse siempre a la austeridad, cuando es necesario, "es el gobierno", pues no aplica siempre, "¿cuándo se ha visto que una empresa dé mejores resultados cuando se le quitan recursos?".

Moreno Cárdenas aseguró que lo que se necesita es un país de pesos y contrapesos, y que se transparenten los recursos públicos como está en la ley, "pero además que se legisle sobre mecanismos de financiamiento privados, con puntual transparencia".

México debe fortalecer su democracia y división de poderes, "donde todos tengamos las mismas oportunidades de ganar la confianza de los ciudadanos".

Con Moreno Cárdenas ya son tres los partidos que rechazan un encuentro como el dirigente de Morena para sumarse a la iniciativa de reformas constitucionales para reducir en 50% el financiamiento público a los partidos.

El perredista Ángel Ávila, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD demandó a Ramírez Cuéllar que primero el gobierno federal morenista cese el activismo de miles de servidores de la nación, quienes son la "verdadera estructura electoral" de Morena y razón por la que pueden prescindir de recursos.

El mismo día, el dirigente de Movimiento Ciudadano y senador Clemente Castañeda también descartó respaldar la propuesta de Morena de manera aislada, pues "lo que necesitamos es una reforma integral para que el sistema electoral realmente le sirva a los ciudadanos".

Aunque dijo que sí debe reducirse el dinero a los partidos, se debe también "eliminar la sobrerrepresentación en el Congreso, poner candados a la transferencia de escaños vía coaliciones y fortalecer la autonomía del INEM, incluyendo terminar con las cuotas y el mayoriteo en la próxima elección de consejeros".