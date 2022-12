PRI reforma estatuto que permite a "Alito" Moreno quedarse hasta 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- El Consejo Político Nacional (CPN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó una reforma a los estatutos del partido que permitirá a la actual dirigencia, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, si así lo desea, mantenerse en el cargo hasta después de las elecciones presidenciales de 2024, a pesar de que su mandato concluye el 18 de agosto de 2023.

En reunión extraordinaria de consejeros, que se realizó a puerta cerrada y sin transmisión en redes sociales, se avaló modificar la redacción del artículo 83, Fracción XXXVII que ahora establece "determinar la prórroga del periodo estatutario de la dirigencia nacional, en los casos en que la renovación concurra con un proceso electoral o dentro de los 'noventa días hábiles' previos a éste'", en lugar de "tres meses previos a éste", como era el término original.

Con ese sólo cambio, el líder priista Alejandro Moreno podrá prorrogar su periodo debido a que el proceso electoral 2023-2024 arrancará en noviembre del próximo año, lo que encuadra con los noventa días hábiles que se prevén ahora entre el término del periodo estatutario y el inicio del proceso para renovar la Presidencia de la República, entre otros cargos de carácter federal.

Horas antes de la sesión del CPN, consultado al respecto, el líder priista afirmó en conferencia de prensa que nunca hará nada que violente los estatutos y subrayó que su compromiso es que su mandato venza en tiempo y forma, es decir, el 18 de agosto.

"Jamás en el PRI, jamás, y soy un convencido de ello, haremos nada que vaya jurídicamente en contra de nuestros estatutos, nunca nada, el Consejo Político jamás haría un aval de ello, (pero) yo no puedo hablar por los consejeros políticos, son más de 600 consejeros políticos nacionales que tienen vida propia, que tienen trayectoria".

Además, anunció que se emitirá la convocatoria para la renovación del CEN 30 días antes de que termine el periodo estatutario, como lo marca la normatividad partidista, es decir, en la tercera semana de julio de 2023.

Luego de que el Consejo Político Nacional del PRI convocara a sesión con miras a prorrogar el mandato que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, el senador Miguel Ángel Osorio Chong expresó en redes sociales que la unidad en el partido no se logra "con reformas a la medida de una persona", y agregó que no asistiría a dicha sesión.

"El @PRI_Nacional necesita unidad y conciliación, eso se logra con inclusión y altura de miras, no con reformas a la medida de una persona. El interés superior del partido debe estar por encima de los intereses de la dirigencia", escribió el exsecretario de Gobernación en su cuenta de Twitter.

Por lo que Osorio Chong recordó que: "Hace unos meses, @alitomorenoc aseguró a expresidentes y a la militancia que no buscaría prorrogar su dirigencia; hoy convoca al #ConsejoPolíticoNacional para hacer lo contrario, modificando el Art. 83, fr. 37 de los estatutos".

Además, comparó este hecho con la reforma electoral "al modo" que habría obtenido Morena, y es que señala que Moreno Cárdenas pretende ampliar su periodo de 4 años más allá del 18 de agosto de 2023, puesto que el inicio del proceso electoral se pasará de septiembre a noviembre.

Tales son las razones de Osorio Chong para no acudir al Consejo Político Nacional del PRI, ya que no quiere "convalidar este golpe a la voluntad de la militancia; por el contrario, acudiré a las instancias legales correspondientes".

"Hago un llamado a las y los priistas a alzar la voz contra este atropello. Y a que, todas y todos, rescatemos y reconstruyamos al PRI como el partido plural, democrático y abierto que requiere nuestro país", concluyó.

La excanciller, Claudia Ruiz Massieu, escribió en su cuenta de Twitter que "No se puede ofrecer inclusión por un lado e impulsar reformas a la medida de @alitomorenoc por otro. Respetemos la vocación plural, democrática e incluyente del PRI para garantizar la unidad".

Previamente, Alejandro Moreno había dicho en conferencia de prensa que está comprometido a finalizar su mandato en tiempo y forma.

