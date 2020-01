PRI se deslinda de conductas irregulares en 'Cruzada contra el Hambre'

El líder de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez Cisneros, deslindó a su partido de responsabilidad en eventuales conductas irregulares que se hubiesen cometido en la operación de la Cruzada contra el Hambre, durante la pasada administración federal priista.

En referencia a las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre presuntas irregularidades por mil 323 millones de pesos de ese programa social, durante la gestión del extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Miranda Nava, Juárez dijo que todo el que haya ocupado cargos en el sexenio pasado tendrá que explicar su actuación de manera personal.

"Cada uno de nosotros está obligado a responder por sus actos, no el partido (...) el partido no manejó recursos, ni mucho menos, somos las personas las que tenemos las responsabilidades, y nosotros tenemos la obligación de responder por nuestros actos", expuso.

El PRI "es mucho más que un grupo de personas" y las autoridades competentes, en este caso la Auditoría Superior, está cumpliendo con su trabajo.

Juárez Cisneros pidió esperar a que la autoridad responsable de las auditorías emita sus observaciones "y quienes estuvieron en su momento en esos cargos, llámese como se llame, puedan hacer las aclaraciones del caso".

"Lo que no es recomendable, no es bueno para nadie, es hacer juicios apresurados, ni linchamientos mediáticos", agregó.

Cuestionado sobre el hecho de que los dos extitulares de Sedesol, durante el sexenio pasado —Rosario Robles y Luis Miranda Nava— estén bajo investigación, el legislador del PRI insistió en que serán "los compañeros" los que tendrán que explicarle a la Auditoría.

Mientras "hay que evitar linchamientos" y esperar que se agoten las investigaciones, "lo que yo sugiero es: tranquilos, tranquilos todos".