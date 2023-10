Priistas de Oaxaca se suman a C. Sheinbaum

OAXACA, Oax..- La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, estuvo en Oaxaca para firmar el “acuerdo de unidad para la transformación” y reunirse con militantes y simpatizantes de este partido político, con el fin de iniciar las tareas de organización y movilización para el proceso electoral 2023-2024.

Su mitin se realizó en el auditorio Guelaguetza y en la firma del acuerdo participaron exmilitantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como el excandidato a gobernador Eviel Pérez Magaña, y la diputada local Mariana Benítez Tiburcio; también resaltó la participación del rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Christian Carreño.

Claudia Sheinbaum justificó la incorporación de expriistas a Morena bajo el argumento de que eso no significa que traicionen los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”; además, recordó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también lo hizo cuando incorporó a un grupo de empresarios que habían hecho una campaña en su contra en la que lo señalaban como un “peligro para México”.