Primer Informe: Faltan 21 promesas clave a López Obrador

En su Primer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene previsto presumir el cumplimiento de 79 de 100 compromisos que realizó en campaña, es decir, 79%.

Sin embargo, a nueve meses, los proyectos que aún están en proceso de concretarse son los más urgentes para la ciudadanía: los relacionados con la inseguridad, la salud y la infraestructura, los cuales prácticamente son la columna vertebral de su gestión.

Los principales problemas en México, y que no ha podido reducirse en los primeros nueve meses de la actual administración, son la violencia y la inseguridad.

El Mandatario federal ha aceptado que el principal pendiente de su gobierno es el tema de la seguridad, puesto que las cifras de homicidios van en aumento.

Julio, por ejemplo, se convirtió en el mes más violento, al registrar 3 mil 79 asesinatos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En campaña, López Obrador se comprometió a reducir la incidencia delictiva a través de la creación de la Guardia Nacional, corporación que ya fue creada, pero que aún no opera en la totalidad de las entidades federativas.

La promesa que lanzó el Presidente para llegar a su administración fue: "Se van a constituir 266 coordinaciones de seguridad pública en todo el país, atendidas por la Guardia Nacional, para proteger a los ciudadanos, que son víctimas de asesinatos, secuestros, robos y otros delitos".

Este año, esa corporación de seguridad arrancó con 150 coordinaciones en las regiones más golpeadas por la violencia.

En el mismo sector de seguridad, el Jefe del Ejecutivo federal enviará otro de los pendientes al Congreso. Se trata de la iniciativa preferente para crear la Ley de Amnistía, la cual contempla liberar a personas acusadas injustamente o que no tuvieron dinero para una defensa adecuada.

La propuesta va encaminada a crear un proceso de amnistía para dejar en libertad a presos políticos o víctimas de represalias de caciques, funcionarios o gobernantes "del antiguo régimen autoritario".

"Se cancelarán las acusaciones penales fabricadas en contra de activistas y luchadores sociales. La Secretaría de Gobernación [Segob] tiene a su cargo hacer realidad esta determinación", precisa la promesa del Presidente.

Promesas de salud, en proceso

López Obrador llega a su Primer Informe de Gobierno entre reclamos ciudadanos por la falta de medicamentos para niños con cáncer.

Por ello, otros de los 21 compromisos importantes que están en proceso son garantizar el derecho a la salud de los mexicanos con medicinas y brindar atención gratuita en todo el país.

En su campaña, el Mandatario federal prometió que hará realidad el derecho a la salud.

"El propósito es garantizar a los mexicanos la atención médica y medicamentos gratuitos. Comenzaremos en las unidades del Seguro Social en las zonas más pobres del país, y poco a poco se ampliará el programa hasta que logremos, a mediados del sexenio, establecer un sistema de salud de primera, como en Canadá o en los países nórdicos", indica su apuesta.

Ese es uno de los proyectos más ambiciosos del Titular del Ejecutivo federal, ya que incluso creó el Instituto de Salud para el Bienestar, que atenderá a personas que no cuentan con seguridad social.

Por el tiempo que requieren, los compromisos de construir el Tren Maya para el sur del país, un aeropuerto que solucione el tráfico aéreo en la Ciudad de México y el Transístmico no se concluirían.

Asuntos con poco avance

Una promesa en particular que lanzó el Presidente fue investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa para conocer la verdad y castigar a los responsables. A pesar de crear una comisión especial que indague, no se ha llegado al fondo del tema.

En materia de infraestructura, López Obrador tiene el proyecto de conectar a internet a todo el país y lo ha comenzado con la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet Para Todos, que utilizará la red de fibra óptica para su cometido.

Entre los logros que resaltará el Mandatario federal en su Primer Informe de Gobierno -ya ha realizado dos informes por los primeros 100 días de su mandato y por el aniversario de su triunfo electoral- estarán las pensiones a adultos mayores, que han beneficiado a 8 millones de personas con 2 mil 550 pesos bimestrales a cada una. El programa tiene una inversión este año de 110 mil millones de pesos.

Además, destacará el haber destinado un millón de pesos para niños con discapacidad.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha llegado a 900 mil jóvenes, quienes reciben 3 mil 600 pesos al mes por aprender oficios en talleres y empresas.

Asimismo, se tiene un estimado de 10 millones de becas para estudiantes de todos los niveles.