"Primero mis nietos, mi esposo, y ahora mi hijo"

Frente al Triage respiratorio del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, una familia espera información de su paciente que fue ingresado el pasado martes por Covid-19.

"Tiene 48 años. Ayer [martes] nos hicimos la prueba (...) sólo él dio positivo, y a lo mejor por el estrés, por la angustia, pues se sintió mal, como sofocado.

"Lo recibieron, entró a pie y lo último que supimos fue que tenía 89 de saturación", dijo Carmen, hermana del paciente.

Concepción, abuela de la familia, contó que en la segunda ola la pasaron mal, pues dos de sus nietos contrajeron el virus y contagiaron a su esposo, y aunque no necesitó hospitalización, fue necesario conseguir oxígeno.

"Los nietos viven con nosotros y trabajan, ahí se contagiaron. Mi esposo tuvo Covid-19 y estuvo malo, no buscamos hospital, pero tuvimos que comprar el tanque, el miedo de que se nos fuera... Ahora es mi hijo, sólo podemos esperar a que lo den de alta y esté bien", comenta.

Personal del hospital detalló que a pesar del aumento de contagios las hospitalizaciones no se encuentran a la par de las ocurridas en la segunda ola.

"No hemos visto ambulancias formadas en espera de cama, a veces puede pasar que aquí no haya espacio, pero porque hay pacientes ya internados.

"Ojalá ya empiece a bajar y, si la gente necesita hospital, que no lleguen tarde, que estén muy pendientes de sus condiciones", dijo un trabajador.

Más adelante del lugar, una pancarta indica que por la puerta dos se recibe a los pacientes de oncología, cardiología y otros.

Alma y Eduardo mencionaron que él tendrá una cirugía de corazón en las próximas semanas, que estaba programada para finales de septiembre, pero el lunes pasado le informaron que se adelantaría.

"Van a sacar todo lo que ya estaba programado, están adelantando por si esto del Covid se pone más grave, como en diciembre y enero, para que haya lugar para esos pacientes (...) Espero que no se ponga muy grave, en mi familia la hemos librado hasta ahorita", dijo.

A un costado de esta unidad médica se encuentra el Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde personal de enfermería comentó que no están saturados.

"Atendemos a niños, la mayoría con males oncológicos. Aunque en esta ola sí ha habido casos Covid, no estamos saturados, lo que sí, es que los niños que han dado positivo y tienen un cuadro grave contrajeron el virus en fiestas familiares", comentó Andrea.