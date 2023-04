"Prisión preventiva para Von Roehrich no significa que sea culpable"

A-AA+

El coordinador de los diputados locales del PAN, Federico Döring, reprobó el manejo faccioso y tendencioso de la información que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó sobre el caso de Christian Von Roehrich, al manejar el término de "prisión preventiva oficiosa" como un triunfo de la dependencia, cuando la determinación del juez no presupone responsabilidad alguna del imputado sobre los delitos que le acusan.

El legislador aclaró que la defensa del exdiputado solicitó la duplicidad del término constitucional al juez para conocer el contenido de la carpeta de investigación, a la que le han negado el acceso, además de tener mayor tiempo para presentar las pruebas que demostraría su inocencia.

"El que ayer el juez haya decretado la medida provisional de prisión fue resultado de que los abogados pidieran la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de Christian para poder conocer de la carpeta. Es lamentable la forma en que ha procedido la fiscalía y el sesgo político que le han dado al caso", fustigó el diputado panista.

El coordinador panista llamó a la Fiscalía a no adelantar supuestos triunfos en el caso y esperar a que el poder judicial decidida al respecto, pues en caso de que se determine une vinculación a proceso, no significa que sea responsable de los delitos que se le acusan, el proceso, dijo, lleva varias etapas en las que se demostrará la inocencia del exdiputado local.

"Aún falta la próxima audiencia, en la que estamos seguros que los abogados defensores van a seguir combatiendo los artilugios de la Fiscalía que por consigna se ha empeñado en perseguir a la oposición, luego de que su mal gobierno ha generado un desencanto de la sociedad", precisó.

Federico Döring reiteró su llamado a la Fiscalía para que se conduzca en estricto apego a derecho y no haga del proceso un manejo tendencioso buscando desvirtuar la realidad.