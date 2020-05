Probable que de octubre a abril haya influenza y repunte de COVID-19

Las autoridades sanitarias de México consideraron este jueves como "probable" que en el periodo octubre 2020-abril 2021 en este país actúen a la par dos enfermedades, la influenza y el COVID-19, esta última tras un repunte.



"(La influenza) va a venir, lo sabemos y nos estamos preparando para ello", dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, en conferencia de prensa.



Explicó que para ello, el Gobierno, vía Secretaría de Salud, no desmantelará las reconversiones hospitalarias que han concretado para el coronavirus "y seguirán hasta que podamos reconocer con claridad cuál es el patrón de ocurrencia de influenza y de COVID-19".



Sobre ese tema, el funcionario dijo que no lo podía garantizar y tampoco existe una predicción formal en el mundo.



"Pero muchos miembros de la comunidad de salud pública, nacional y global pensamos que es probable que en octubre-abril, además de la influenza, tengamos un repunte de COVID, independiente, hasta cierto punto, de las acciones de desconfinamiento", explicó.



López-Gatell dijo que por eso es importante no hacer el desconfinamiento "demasiado tarde", además de todas las razones económicas y sociales.



"Si esperamos demasiado y hacemos el desconfinamiento precisamente cuando sabemos que va a llegar la influenza, es decir, en octubre, noviembre, diciembre, entonces sí estamos llevando las condiciones para que una enorme mayoría de personas (...) esté en situación de riesgo".



Recordó que el virus de la influenza es una de las principales causas de muerte por complicaciones respiratorias en el mundo y precisó que en 2018 según cifras oficiales de mortalidad, en México de un poco más de 722.000 decesos que ocurrieron en ese año, unos 28.000 fueron por neumonía o influenza.



Este jueves, el Gobierno mexicano reportó un total de 81.400 casos y 9.044 muertos confirmados por COVID-19 en los tres meses que lleva la enfermedad en el país.



En su informe técnico diario, la Secretaría de Salud reportó 3.377 contagios en las últimas 24 horas, 4,33 % más respecto al total de 78.023 del día anterior, además de 447 nuevas muertes, 5,2 % más que las 8.597 acumuladas hasta la jornada previa.





México se prepara para levantar a partir del próximo lunes las medidas de sana distancia y mitigación de la epidemia, así como poner en marcha la reapertura de la economía por sectores, aunque seguirán suspendidas las clases escolares en varios niveles.