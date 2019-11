Problema de inseguridad y violencia, asignatura pendiente: AMLO

El problema de la inseguridad y la violencia que padece el país es una asignatura pendiente, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia de prensa mañanera de este miércoles, a cuatro días de cumplir un año al frente del gobierno, el titular del Ejecutivo dijo que el tema de la seguridad es una de sus asignaturas pendientes porque se dejó crecer mucho el problema y fue equivocada la estrategia.

"Más que un error, fue un crimen el haber declarado la guerra contra el narco, todavía estamos padeciendo esa decisión de pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero".

El titular del Ejecutivo aseguró que su gobierno es responsable, pero no culpable, porque "cuando llegamos ya estaban las bandas, no surgieron a partir del 1 de diciembre", refirió.

El presidente López Obrador dijo que en su informe del próximo domingo hablará de los temas positivos y pedirá un año más para dejar sentadas las bases de la transformación del país.

No hay malestar social: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que "no existe el malestar social", y que quienes se inconforman con algunas acciones del gobierno "hacen sus pucheros y se enojan", pero la mayoría de la gente está "por lo general contenta".

"Hay un ambiente positivo, hace poco se hablaba del mal humor social, no hay ese mal humor social, no existe. Hacen sus pucheros, se enojan, son gruñones algunos, pero por otras razones, la gente, en general, está contenta", dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente aseguró que podría ser prudente impulsar la 'Constitución Moral', para "recuperar los valores" que en el periodo neoliberal se perdieron, "dejar de fomentar el individualismo" y así abonar a la eliminación de la violencia.