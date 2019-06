Problema de sargazo se magnificó para afectar al nuevo gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el problema del sargazo en Quintana Roo se magnificó para afectar al nuevo gobierno, pero -insistió- en que no hay motivo de preocupación.

Durante su conferencia de prensa matutina en esta entidad, el titular del Ejecutivo reiteró que no es un asunto delicado o grave, y que su gobierno se ocupa en resolverlo.

"En la Ciudad de México se recogen 13 mil toneladas de basura y el sargazo significa mil toneladas, es decir el 13%, y la ciudad tiene el mejor servicio de recolección de basura".

López Obrador criticó que en las pasadas administraciones se preocupaban, pero no se ocupaban y había siempre actos de ineficiencia en la atención del problema.

"Incluso de manera irresponsable se declaraban emergencias porque que buscaba a contrata sin licitar y hacer negocio con el problema, eso se terminó, por eso sostengo que no hay problema".