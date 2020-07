Procesan a 3 en Tabasco tras atacar a enfermera por "tener Covid"

La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo y vinculó a proceso a tres personas en el municipio de Nacajuca, acusadas del delito de lesiones en pandilla en agravio de una enfermera, a quien agredieron y amenazaron por presuntamente estar contagiada de Covid-19.

De acuerdo a la información asentada bajo la causa penal 212/2020, la víctima de profesión enfermera, habría sido agredida en varias ocasiones por unos vecinos, quienes además de propinarle insultos, la golpearon y amenazaron de no regresar a su vivienda por presuntamente estar contagiada de coronavirus, hechos que ocurrieron en el poblado Samarkanda del citado municipio.

La dependencia informó que una vez recibida la denuncia se integró la carpeta de investigación en el Centro de Procuración de Justicia de Bosques de Saloya de esta FGE, por lo que además de la valoración médica, la víctima recibió apoyo psicológico y se le dictaron medidas de protección para evitar que se repitieran los hechos. Tras desarrollarse las diligencias pertinentes, se identificó a Marina "N", Martín "N" y Manuel "N", (madre e hijos) como los presuntos responsables de los hechos, obteniendo del Juez de Control de la Región Judicial 6 la orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada el martes 28 de julio.

Este miércoles la autoridad judicial dictó el auto de vinculación a proceso a los tres imputados, con la medida cautelar de firma periódica y ordenando que estos no tengan contacto con la víctima, dejando en claro que la violación de estas ameritaría sanciones. El pasado 16 de julio la titular de la Secretaría de Salud, Silvia Roldan Fernández, detalló que se habían presentado actos de violencia contra una enfermera quien estaba ateniendo a un familiar que tiene Covid-19.

"Ella fue, los vecinos jóvenes la agredieron por el hecho de que estaba yendo a ver a la familia y atendiéndolos y la agredieron en serio; de incitar la mamá de los jóvenes a que la golpearan y que no la dejaran pasar y a que ya no fuera, siendo la mamá la que les decía que la golpearan y además, les iba a dar la indicación a los hijos de que la violaran incluso", acusó la funcionaria.