Proceso interno debe ser corregido de fondo, insiste Ebrard a Morena

Marcelo Ebrard Casaubon señaló que el proceso interno de Morena debe ser corregido de fondo, al responder a la Comisión de Honestidad y Justicia del partido los informes en seguimiento a su denuncia, en la que pide su reposición.

La respuesta del canciller forma parte del proceso de la denuncia interpuesta contra la contienda interna del partido en la que resultó ganadora Claudia Sheinbaum.

El excanciller argumentó que la Cuarta Transformación tiene como uno de sus principios el respeto irrestricto de la ley, lo que marca una diferencia no sólo con los gobiernos del pasado, sino una nueva forma de gobierno y relación con la ciudadanía.

"Es del mayor interés este proceso sea corregido de fondo, a la altura de lo que espera la ciudadanía. Es deber de Morena, entonces, prevenir y sancionar este tipo de acciones; no sólo para garantizar la equitativa contienda interna, sino por el hecho de que se deben de salvaguardar los derechos político-electorales de la ciudadanía y, por ende, en el fortalecimiento de nuestra democracia", apuntó.

Señaló que el partido no se puede ser omiso en la atención a estas denuncias.

"Estas acciones no sólo afectan los derechos de las personas que participamos y la imparcialidad del Proceso, sino que también afectan los derechos de los ciudadanos, lesionan el interés público, son contrarías al espíritu democrático y, sobre todo, son ajenas a los principios del movimiento que anhelamos representar", sostuvo.

Afirmó que necesitan defender el futuro de Morena, ya que si admiten las viejas prácticas ahora habremos aceptado su predominancia en el futuro del movimiento.