Procuraduría asegura tener avances en casos de estudiantes asesinados

La Procuraduría de la Ciudad de México asegura tener avances importantes en los últimos dos casos de "alto impacto" registrados la semana pasada en la ciudad, por lo que no descartan que, "si no en horas, en días", se puedan dar resultados positivos, que demuestren que en realidad la dependencia investigadora realizó un trabajo profesional para la resolución de estos casos.

Sobre el caso Norberto Ronquillo, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy, dio a conocer que se cuentan con imágenes captadas por cámaras de seguridad privadas y del C-5 de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), en las cuales, incluso, se observa uno de los vehículos utilizados, aparentemente para cobrar el rescate que pidieron los secuestradores a cambio de la vida del estudiante de la Universidad del Pedregal.

Sobre el caso del seminarista y estudiante de la Universidad Intercontinental (UIC), la abogada de la ciudad confirmó que la investigación se centra en el entorno de la parroquia donde Leonardo Avendaño, se cuentan también con imágenes e información importante que pudiera derivar incluso, en alguna detención. Este caso se aseguran está más avanzado.

En este sentido, la PGJ-CDMX explica que se busca en ambos casos tener un expediente robusto y que así sea presentado ante el juez, para que no haya lugar a dudas.

De cualquier manera, adelantó, se continuarán con las investigaciones para poder esclarecer estos y otros casos registrados durante el último semestre del año.