Procuraduría identifica a más implicados en balacera en Plaza Artz

La titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos, dijo que ya fueron identificados los presuntos cómplices de la balacera ocurrida en Plaza Artz; sin embargo, aún no los localizan.

En entrevista, después de la entrega de patrullas en la alcaldía de Benito Juárez, Godoy Ramos indicó que continúa la colaboración con instancias internacionales para conocer el historial de los dos sujetos de origen israelí que fueron asesinados y de una presunta acompañante que se observa en videos de las cámaras de seguridad.

"Tenemos algunas identificaciones. Comenzamos a ver resultados de los peritos (hacia el auto que encontramos), y eso nos va a permitir, junto con las imágenes, darle seguimiento a quiénes fueron. Estamos cruzando la información con inteligencia de la embajada israelí", dijo.

Godoy no descartó que alguna organización delincuencial se encuentra involucrada en la balacera ocurrida en Plaza Artz.

En otro tema, afirmó que los cuerpos encontrados en el Ajusco el viernes pasado ya fueron identificados y que están relacionados con disputas territoriales por narcomenudeo y no con los tiroteos del centro comercial del Pedregal.