Profeco aseguró gel antibacterial y cubrebocas sin etiquetar en CDMX

Para evitar la comercialización de envases con gel antibacterial y paquetes de cubrebocas sin etiquetas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inmovilizó y aseguró estos productos en la zona Centro de la Ciudad de México.

En siete negocios de las calles de Roldán, Carretones, San Pablo, Correo Mayor, Del Carmen y Ayuntamiento, se inmovilizaron mil 435 piezas de dichos productos que no tenían etiquetas, lo que significa que incumplen con los requisitos de información comercial que se necesitan.

"Ese material pudiera no desinfectar o incluso contener algún ingrediente prohibido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Santarios (Cofepris), por lo que se hace un llamado a no comprar productos de origen dudoso".