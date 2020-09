Profeco descarta presencia de metanol en alcohol en gel

En respuesta a la advertencia de riesgos de contaminación por metanol en el alcohol en gel la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó una investigación sobre siete productos comercializados en México, en los que no encontró que alguno de ellos rebasará la especificación temporal establecida por las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

Por lo que el Laboratorio de análisis de la Profeco revisó diversas marcas: Bersih, Blumen, Britz y otra sin marca en las que no detectó que se rebasará el límite provisional para metanol que es de no más de 630 partículas por millón, miligramos por litro.

Ello porque la autoridad sanitaria estadounidense emitió el pasado 2 de julio una alerta sobre riesgos a geles antibacteriales elaborados en México.

"Esa agencia advirtió que dichos productos etiquetados contienen etanol, conocido también como alcohol etílico, pero que dieron positivo en las pruebas de contaminación por metanol o alcohol de madera, sustancia que puede ser tóxica cuando se absorbe por la piel o se ingiere, y puede ser potencialmente mortal si se ingiere".

En la investigación se revisaron envases de 500 mililitros de la marca Bersih; gel antibacterial sin información comercial, sin lote, envase de plástico con contenido aproximado de 2 litros; envases de 525 milímetros y de 4 litros de la marca Blumen; con 70% Alcohol y envases de medio litro de la marca Britz.