Profeco identifica tres impermeabilizantes con bajo desempeño

Con el propósito de orientar al público en su decisión de compra, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó una serie de impermeabilizantes para uso en viviendas y edificios que se comercializan en el mercado mexicano.

Existen tres marcas de impermeabilizantes para uso en viviendas y edificios que resultaron con bajo desempeño, lo que implica que no pueden garantizar los 10 años de garantía, advirtió la (Profeco).

"Thermotek, Arva y Prisa mostraron un desempeño Bajo, por lo cual no pueden considerarse impermeabilizantes categoría diez años de garantía", marcas que registraron una mayor viscosidad a lo tolerado en la norma de referencia.

Thermotek incumplió con los requerimientos de viscosidad y flexibilidad a bajas temperaturas, mientras que sí cumplió con permeabilidad, absorción de agua, resistencia a la tensión después de intemperismo y elongación a la ruptura.

Arva incumplió en cuatro rubros: viscosidad, absorción de agua, flexibilidad a baja temperatura y elongación a la ruptura después de intemperismo. En tanto que cumple con permeabilidad y resistencia.

Finalmente, Prisa no cumplió con la normatividad referente a la viscosidad, permeabilidad, absorción de agua y flexibilidad a baja temperatura. Mientras que sí cumplió en resistencia y elongación después de intemperismo.

Sufrieron fracturas después de exponerse a bajas temperaturas, "lo cual significa que pueden llegar a presentar roturas o separaciones de capas si es que llegan a estar expuestos a esfuerzos mecánicos movimiento de contracción de la losa o golpes en condiciones ambientales de frío extremo".

"Los tres productos incumplen, asimismo, con la norma NMX-C-450-ONNCCE-2010 para impermeabilizantes categoría 10A, ya que absorben más agua de lo permitido (entre 31% y 57% cuando lo máximo es un 20%). Esto significa que el material se ablandará por exceso de humedad, pudiendo desprenderse de la losa o techumbre e incluso, en casos extremos, que esta absorción se convierta en poco tiempo en una filtración".

Luego de realizar pruebas de laboratorio con 10 distintas marcas de la categoría 10 años de garantía, cuatro tuvieron una calificación de "Excelente": Acuario, Imperquimia, Osel y Comex. Con la calificación de "Muy Bueno" estuvieron Berel y Fester y; con "Bueno" la marca Pasa.