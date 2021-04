Profeco prohíbe a tiendas de autoservicio revisar tickets de compra

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) solicitó a todos los directivos de tiendas de autoservicio o departamentales evitar revisar los comprobantes o tickets de compra, porque ello es una molestia injustificada para los consumidores.

Se trata de un "llamado" para las tiendas que pertenecen o no a la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales (ANTAD) para que eviten detener a los clientes para verificar que la mercancía que compraron coincide con lo que pagaron.

La Profeco aseguró que pedir a los consumidores el comprobante de compra antes de que salgan es contrario "al artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe a los proveedores de bienes o servicios llevar a cabo prácticas que atenten contra la libertad, seguridad o integridad personales, bajo pretexto de registro".

Dicha petición la realizó la encargada de despacho de la Profeco, Surit Berenice Romero Domínguez, durante una reunión que tuvo con los integrantes de la ANTAD, pero se hace extensiva a las tiendas que no pertenezcan a dicha Asociación.

---¿Qué hacer si te piden ticket de compra al salir del súper?

De solicitarse el comprobante la Profeco pidió a los consumidores denunciar la práctica a los teléfonos del Consumidor: 55 5568 8722 y el número 800 468 8722, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas, o bien enviar un correo electrónico a: denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

La Profeco dijo a los directivos de la Asociación que fortalezcan los mecanismos de orientación al consumidor, mejoren la capacitación al personal, además de tener mayor control en los cobros y productos vendidos para no molestar a los clientes de manera injustificada.