Profeco publica marcas que dicen ser queso manchego, pero no lo son (VIDEO)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó la alerta sobre quesos que ostentan serlo aunque no lo son por adicionar grasas vegetales; así como de reconocidas marcas que venden menos del contenido que dice la etiqueta.

De acuerdo con el Laboratorio de la Profeco de las 46 marcas de queso que analizó, entre ellas 29 marcas mexicanas, seis españolas, ocho de imitación de queso, dos de queso procesado y uno manchego de cabra, hay uno que no es queso por contener grasas vegetales y es: Sabores de mi tierra.

Hay otros que no cumplen con el etiquetado de valor nutrimental, no declaran los ingredientes, no tienen el país de origen de sus productos, e incluso hay algunos que traen menos producto de lo que declaran en la etiqueta, entre otras cosas.

Las marcas que no indica claramente el país de origen en sus dos productos evaluados son: Walter, Cremería Covadonga y Lala Queso tipo manchego deslactosado rebanado y Queso tipo manchego rebanado.

Las marcas que tuvieron un contenido neto menor al que dice la etiqueta fueron: Queso tipo manchego Caperucita de 400 gramos, Queso tipo manchego deslactosado reducido en grasa de 400 gramos Caperucita.

También traen menos producto del declarado queso tipo manchego La Mancha en rebanadas de 400 gramos de Cremería Covadonga; queso tipo manchego importado de 400 gramos NocheBuena; queso manchego de Portales de Providencia de 300 gramos; queso manchego de 400 gramos Zwan Premium; queso tipo manchego deslactosado reducido en grasa de 2.2 kilos Capone's e imitación queso tipo manchego Aurrera, molletero de 200 gramos.

La marca de quesos Chilchota no debe usar la denominación Manchego porque los quesos de este tipo elaborados en México deben hacerse con leche de vaca y en este caso se hace con leche de cabra, lo que significa que hace un uso indebido de la denominación de origen de dicho queso europeo y está fuera del acuerdo.

Selecto Brand y Frankly ostentan leyendas no veraces; Casa del campo y Sbores de mi tierra no declara su contenido de grasa, proteína y/o humedad; Walter y Cremería Covadonga no indica país de origen; Navarro no presenta etiquetado frontal; Premier plus de Cuadritos y Capone's no declaran su contenido de grasa, proteína o humedad y no ostenta etiquetado frontal nutrimental.

