Profepa investiga daño ecológico a playa Balandra

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) abrió una investigación contra quién o quiénes resulten responsables por las afectaciones a la playa Balandra, en La Paz, Baja California Sur, luego de que se registrara un derrame de combustible, cenizas y hollín, en esta área natural protegida.

En un breve comunicado, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que se presentó ante la Profepa una denuncia de hechos para identificar a quienes resulten responsables de la "transgresión a las disposiciones legales y ordenamientos que regulan la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico" por los hechos ocurridos la madrugada del domingo y que mantienen cerrado el balneario hasta nuevo aviso.

De acuerdo con la información de la dependencia, este miércoles continúan los trabajos de limpieza en la zona donde se detectó diésel, restos de aceite, ceniza y hollín, además de basura y restos quemados de la embarcación que se incendió y se hundió, lo que originó estas afectaciones en una de las playas consideradas más limpias y visitadas por turistas nacionales y extranjeros en esta región.

Se constató este día que se dispuso un operativo de vigilancia en el punto de acceso a Balandra -a 30 kilómetros de La Paz- con personal de la Policía Municipal, Zona Federal Marítimo Terrestre y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y no se permite el acceso a ninguna persona, debido a la "contingencia ambiental" según narraron los elementos de vigilancia.

En el sitio, desde el mediodía especialmente comenzó el arribo de vehículos de turistas, quienes desconocían los hechos ocurridos y se mostraron sorprendidos del cierre de la playa.

Una pareja de turistas, Lorena y Erick, provenientes de Monterrey, indicaron que realizaron un viaje al estado y arribaron ayer a Los Cabos y destinaron este miércoles para trasladarse a La Paz a conocer la playa famosa por sus aguas cristalinas y su formación rocosa en forma de hongo.

"Pero no sabíamos nada nosotros de esto, tampoco allá nos dijeron, en Cabo. Viajamos dos horas y media para llegar y no poder ingresar... se siente feo", expuso.

Como ella, al menos una decena de vehículos con turistas intentaron ingresar en espacio de 30 minutos y todos fueron informados de la situación.

"No se sabe cuándo se volverá a abrir", expresó una de las vigilantes adscrita a la Conanp.

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, declaró que aún no se evalúa la magnitud del daño –dijo– pues siguen los trabajos en la zona, además, refirió que analizan las "cuestiones jurídicas" para poder emprender el retiro del yate privado que aún se encuentra hundido y es prioridad retirarlo del lugar.

Balandra fue decretada como Área de Protección de Flora y Fauna en 2012 y cuenta también con una designación internacional como sitio Ramsar, por la presencia de sus manglares, y es catalogado como Bien de Patrimonio Mundial, desde 2005.

Se ubica a 30 minutos de la ciudad de La Paz y es altamente atractiva por sus aguas cristalinas, así como por la combinación de paisajes desérticos y marinos, por sus dunas y una comunidad de manglares que son hábitat para gran cantidad de aves.