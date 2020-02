Profepa pone en la mira la serie 'Mexica', de Amazon, por posible daño al patrimonio de mexicanos

Sobre la productora Redrum, encargada en México de la miniserie Mexica, que será transmitida por Amazon a través de su servicio de streaming, ya pesan una denuncia en el ámbito local y otra a nivel federal por las posibles irregularidades en la construcción de sets en el Ejido San Gregorio Atlapulco, un Área Natural Protegida (ANP) en la Alcaldía de Xochimilco.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) admitió el pasado 8 de enero una denuncia por las acciones hechas por Redrum y ordenó a la Subdelegación de Inspección de Recursos Naturales realizar las diligencias necesarias para determinar si Roberto de la Cruz Flores, Comisariado Ejidal, cometió algún ilícito al autorizar que Redrum filme en el ANP. Además, la Profepa investigará si alguien más cometió un ilícito.

La denuncia señala que al hacerlo, el Comisariado no tomó en cuenta que podría poner en riesgo la flora y fauna endémica de la zona, así como las aves migratorias que llegan a anidar en la laguna; también cuestiona por qué de la Cruz Flores dio el visto bueno para que comenzaran los trabajos cuando meses antes la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México determinó que Dopamine, empresa de Grupo Salinas, debía pagar una multa por más de 74 millones de pesos por la construcción de un set de filmación en el ANP de Xochimilco.

Un activista de Xochimilco explicó en entrevista con SinEmbargo, a condición de anonimato, que la Profepa admitió la demanda porque reconoció que la miniserie producida por Steven Spielberg y Gael García afectaría una laguna dentro del ANP expropiada hace décadas por el Gobierno Federal. Por lo que el aceptar iniciar el proceso legal muestra que probablemente Redrum no cumplió con todos los requisitos antes de iniciar la construcción de sets.

La segunda denuncia, la del ámbito local, fue admitida por la PAOT el 15 de enero, por lo que la dependencia analizará mediante estudios si instalar los sets ha causado o causará daños en el lugar declarado desde 1987 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Mundial. La PAOT también investigará si en este proyecto Redrum ha cumplido con los requisitos necesarios en materia medioambiental.

Por su parte, habitantes de Xochimilco han criticado cómo se rige Redrum porque incumplió el acuerdo al que llegó con ejidatarios en una asamblea celebrada en noviembre de 2019, donde representantes de la productora les prometieron que comenzarían las obras hasta demostrar con documentos aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente capitalina (Sedema) que no causarían daños irreversibles en el ANP. Sin embargo, eso no pasó y un mes después, maquinaria pesada comenzó a ingresar al Ejido y a modificar con grava el suelo. En cambio, cartas en manos de este diario muestran que la productora pagó a ejidatarios cercanos a la zona de filmación al menos 35 mil pesos.

El activista de Xochimilco aseguró que otra muestra de la opacidad con la que se ha conducido la productora y es que en la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental que hizo pública argumenta que ya cuenta con un acta obtenida mediante asamblea ejidal dónde las y los pobladores de San Gregorio Atlapulco les dieron autorización y que la anexarían en el mismo documento, pero ésta no fue publicada.

"El acta de asamblea ejidal no está anexa porque cuando se realizó la asamblea se le pidió a la empresa que entregara una Manifestación de Impacto Ambiental por tratarse de un Área Natural Protegida, pero no la tienen, por eso no publican el acta, porque iba a hacer ruido", abundó el defensor.

MEXICA Y LAS AFECTACIONES

Luego de las críticas de habitantes de la Alcaldía por el ingreso de maquinaria, Redrum colocó en la entrada de la construcción el folio de la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental (DCA) que hizo, un estudio que tuvo que haber sido sometido a inspección por la Secretaría del Medio Ambiente capitalina (Sedema) para que la dependencia diera o no el visto bueno.

Sin embargo, locatarios desconocen cuál fue la valoración de la Sedema pues el documento no ha sido publicado. El activista recordó que por tratarse de un proyecto que afectará un ANP es indispensable que se fuente con una Manifestación de Impacto Ambiental y no basta con una Declaratoria, por lo que él y otras personas defensoras de derechos humanos sospechan que "Redrum está trabajando con una opinión nada más y no tiene ninguna autorización oficial todavía".

En la DCA, la productora reconoce que para la grabación de la serie se modificarán 283 mil 150 metros cuadrados divididos en siete áreas: una superficie principal de 28 mil 573 m2, un área secundaria de 9 mil 111 m2 y un área flotante con una superficie de mil 035 m2; un área base de 15 mil 900 m2, y un área de circulación de 8 mil 798 m2. Asimismo contará con un área para caballos de 3 mil 991 m2, un área de trabajo en set de 24 mil 741 m2; lo cual da un área utilizable de 92 mil 149 m2 con una zona libre de 191 mil 001 m2.

Redrum describe como negativo y de magnitud moderada y significativos los impactos previstos para el ANP, también destaca que se afectará "el flujo vertical y horizontal natural del agua, durante las etapas de preparación y montaje".

Y es que en la laguna será usada para simular los canales de agua que comunicaban a la antigua Tenochtitlán y chinampas, por lo que se instalarán canales de agua de una profundidad de 60 centímetros y un largo de 4 a 5.80 metros mientras el fondo estará cubierto con plástico.

Dichos canales serán llenados con agua tratada y cuando se deshabiten, abundó Redrum, el líquido será retirado por "una empresa autorizada" para evitar que el agua tratada no se mezcle con la de la laguna.

Sobre las afectaciones a la hidrología de la zona por el uso de parte de la laguna, Redrum abundó que se afectará la dinámica de las aguas subterráneas "de manera negativa". Sin embargo, se justificó al decir que el terreno está conformado por predios baldíos, por lo que "el impacto a generar será negativo, extensivo, reversible, mitigable, de probabilidad de ocurrencia media, de magnitud baja y poco significativo".

En cuanto al suelo se prepararán caminos con grava, gravilla y tezontle, mismos que servirán para que durante las filmaciones se usen en promedio 30 camiones para transportar material como cámaras, iluminación, alimentos, vestuario y maquillaje.

"A Redrum no le está importando modificar el uso del suelo de una Área Natural Protegida solo para sus intereses", criticó el defensor.

Mexica será protagonizada por el actor Javier Bardem y fue anunciada desde el 14 de diciembre por la Jefa de Gobierno capitalina desde Twitter.

En enero Amazon aseguró a SinEmbargo que la producción de México "ha recibido todos los permisos necesarios y aprobaciones gubernamentales". Danny Marin, encargado de las comunicaciones de Amazon Prime Video en América Latina, informó que para restaurar la zona se contempla establecer flora acuática, subacuática y arbórea nativa de los humedales naturales del altiplano central de México, además de aportar 9 millones de pesos.