Profesor de la Ibero critica físico de senadora Citlalli Hernández

La Universidad Iberoamericana (Ibero) reprobó este lunes, por medio de sus redes sociales, que un profesor de esta universidad criticara a la senadora con licencia, Citlalli Hernández Mora, por su físico.

Esta polémica, que es tendencia en Twitter, inició cuando el profesor de la Ibero, Rodrigo Perezalonso, se burló en un tuit en contra la legisladora de Morena, quien hace unos días pidió licencia para participar en el proceso interno de Morena y buscar la secretaría general del partido.

"Senadora Citlali se registró a la presidencia de @morena con la plataforma OINC= Organizadas e Indignadas por la Nutrición de Citlalli", escribió.

Ante esto, Hernández Mora respondió en esta misma plataforma que no le importa que la critiquen por su físico, "lo que me da pena es que hombres machistas y llenos de odio" tengan espacios en medios de comunicación y en universidades.

Por ello, el docente Perezalonso aclaró que este tuit era una broma "como lo ha hecho como sátira en diferentes ocasiones acerca de otros personajes públicos" y reconoció que se excedió, por lo que le ofreció una disculpa a la morenista.

Por su parte, la Ibero aseguró que actúa a favor del respeto y dignidad de todas las personas, pero aclaró que los comentarios ofensivos o denigrantes de usuarios que en su perfil digan ser integrantes de la institución académica, no reflejan la postura ni valores de la universidad.