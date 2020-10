Profesor de la UANL a su alumno: "Pobre güey... va a necesitar que le extirpen el cerebro" (VIDEO)

Un video que circula en redes sociales muestra a un profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) humillar a uno de sus alumnos, aparentemente con el síndrome de Asperger.

A través de Facebook, una estudiante compartió la videograbación de la clase en línea en la que el docente ofende en repetidas ocasiones a un alumno de nombre Jesús.

"¿Esto es la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¿Esto es FIME? ¿De esto estamos Orgullosos? Así educa el M.C. Cesar Augusto Leal Chapa a los alumnos en general y nuestro compañero con Asperger", escribió la joven y anexó el video.

AMIGOS POR FAVOR AYÚDENME A COMPARTIR ESTO PARA QUE SE HAGA ALGO AL RESPECTO. Es un ingeniero de FIME y no hace más que humillar y pendejear a todos los alumnos en especial a un ex alumno de mi mamá que tiene Asperger pero es súper inteligente y realmente es muy aplicado. pic.twitter.com/46krr39aee — lily ?? (@liliflorees10) October 16, 2020

En el video se aprecia al docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica dirigirse a un estudiante de nombre Jesús con palabras altisonantes cuando le indica cómo debe realizar una actividad.

"Eh, cabrón, te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro. No te chifles, güey", le dice cuando el joven le mencionó que había empleado su calculadora para efectuar una operación matemática.

"La ingeniería no es para chiflados, la ingeniería es para gente sensata, tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia. En el examen no te voy a dejar sacar nada más que la pura libreta y el lápiz. No inventes cosas que no van a ser, güey. Si le sigues te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual", agrega.

Cuando el joven quiere justificarse, el profesor lo calla de forma prepotente y le dice que no le interesan sus "rollos".

"Hey, hey, cállate, güey, échalo a andar, no nos interesa tu ´rollo´, nada más que funcione... Jesús, güey, ya no te voy a dar chance", le dice.

Al responder sobre cuántos interruptores tenía el circuito, el académico se burla y le dice que era la primera respuesta que tenía bien en todo el semestre.

"Es la primera cosa que contestas bien en todo el semestre, todas las demás han sido malas, ahí la llevas", le dice mientras ríe.

Posteriormente, el maestro también arremetió con el resto de los alumnos que estaban conectados al ver el poco avance en sus trabajos.

"Agarren la onda, güeyes, acuérdense que están estudiando ingeniería, esto no es kínder, no es un juego, van a reprobar si hacen lo que les da la gana, como Jesús ahorita mira, pobre güey, este güey de plano va a necesitar que le extirpen el cerebro", menciona.

En redes sociales denunciaron al docente llamado César Leal y solicitaron a la UANL una disculpa pública para todos los alumnos, y en especial para el estudiante de nombre Jesús, quien, dijeron, tiene el síndrome de Asperger.

También exigieron a las autoridades de la Universidad destituir al profesor.

EL VIDEO COMPLETO: