Profesor del IPN asegura en VIDEO que se casaría con quien lo denunció por acoso; la escuela lo cesa

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció que dio por concluido el nombramiento de Pasiano Roberto Can Koh como subdirector de Servicios Educativos e Integración Social de la Escuela Superior de Economía, esto después de ser señalado por acoso a una estudiante.

La universidad explicó que la decisión fue tomada luego de que el docente se vio involucrado en acusaciones de acoso sexual, posteriormente, durante un encuentro virtual, declaró que si la denuncia se comprobaba se casaría con quien lo denunció..

"Las cosas que están hablando del acoso son una soberana mentira, pruébenme una y renuncio a la candidatura, y me caso con la compañera incluso, si se sintió agraviada", dijo el profesor en el encuentro, mismo que fue difundido en redes sociales.

La decisión fue tomada luego de que el docente, aspirante al puesto de dirección, declaró en un encuentro virtual que si algún estudiante podía comprobarle alguna denuncia de acoso, se casaría con la víctima.

Una joven del Consejo Estudiantil le preguntó al docente qué acciones presentó para enfrentar situaciones de acoso durante su cargo como subdirector, además de cuestionarlo sobre los señalamiento en su contra. El profesor atribuyó las acusaciones a "fuerzas oscuras".

"Dice José Saramago que el miedo infunde terror y eso es lo que las fuerzas oscuras hacen. Jamás han querido la competencia democrática; 25 años saqueando la escuela y esos son los que inventan y sacan a una persona diciendo que es testigo de un acoso de hace 13 años y a esa persona ni se le conoce ni pudo explicar qué hacía en la escuela después de hace 13 años, diciendo que va a buscar una beca en posgrado. Es decir, no se la creen ni ellos mismos", expresó el profesor.

Además, narró que en una ocasión mostró las acusaciones que había en su contra, pero que su superior le dijo que no se preocupara, pues son casos que se replican en cada escuela.

"Más bien, los reto, los reto profundamente a la democracia. A los votos, a la prueba de la creencia, a la prueba del prestigio que tiene esta persona. Es al que más se han empeñado en dañar y no han podido porque no hay una denuncia concreta. Cuando se le presentó al director general el video de los alumnos que yo le llevé y la carta de los alumnos, me dijo ´no te preocupes, esto se replica en cada escuela, no va a proceder nada", explicó orgulloso.

Ante dichas expresiones, los alumnos protestaron contra el profesor.

El IPN aseguró que tomó la decisión de separar de su cargo al profesor porque rechaza cualquier expresión que atente contra la integridad de cualquier integrante de su comunidad.