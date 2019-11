Profesores adelantan vacaciones para evitar extorsiones en Acapulco

Profesores de por lo menos 25 escuelas secundarias de Acapulco anunciaron que saldrán de vacaciones el próximo 6 de diciembre para evitar ser extorsionados por las organizaciones criminales.

Mientras que la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) advirtió que los profesores que adelanten las vacaciones sin justificación serán sancionados. Directivos y profesores de las zonas escolares 19, 20 y 21 de Acapulco anunciaron que trabajaran hasta el 6 de diciembre porque cuando comienzan a cobrar sus aguinaldos su entorno se vuelve aún más peligroso.

En un documento dirigido al delegado de los Servicios Educativos en la región Acapulco-Coyuca de la SEG, los profesores argumentan que en los últimos días en Acapulco se incrementó la violencia. "Los altos índices de inseguridad que se han visto incrementados últimamente en el municipio de Acapulco y todo el país y, anteponiendo como siempre la integridad de los trabajadores de la educación, que por motivos naturales con el cobro del aguinaldo en estas fechas decembrinas se tornan un peligro", dice el documento.

La mayoría de esas 25 escuelas están ubicadas en la periferia y en la zona rural del puerto. Muchas de las colonias donde están ubicadas son donde más violencia hay. A este anuncio las autoridades educativas llamaron a profesores y trabajadores administrativos a cumplir con el calendario escolar.

"Respecto a algunas manifestaciones de maestros y directivos que anuncian que suspenderán labores de manera anticipada (6 de diciembre), la SEG les recuerda que nadie puede ausentarse de su trabajo sin causa justificada, so pena de ser sancionado de acuerdo con la ley".

Sin embargo, la SEG dijo que en los lugares no hay las garantías de seguridad para los trabajadores y los alumnos "es preferible suspender el servicio". No obstante, la dependencia dijo que los profesores no tomen a la violencia como el pretexto para adelantar vacaciones.