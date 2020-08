Programa tu televisor para sintonizar Aprende en Casa II

Este domingo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, presentó los horarios y canales oficiales en donde se transmitirá la programación de Regreso a Clases - Aprende en Casa II.

Debido a que se agregaron nuevos canales para la transmisión de las clases a distancia, el secretario de Educación Pública exhortó a las familias a programar los canales en sus televisores, ya que en algunos no se hace de manera automática.

Te explicamos cómo configurar tu televisión de acuerdo con un video presentado por la SEP en su conferencia y así sintonizar Aprende en Casa II.

1.- Oprime el botón MENÚ de tu control remoto y selecciona instalación o configuración.

2.- Selecciona búsqueda de canales o similar.

3.- Elige búsqueda automática o sincronizar nuevos canales.

4.- Espera a que el receptor encuentre todos los canales disponibles.

5.- Cambia el canal y encuentra Televisa 5.2, One Niñas y niños 11.2, TV Azteca 7.3, Imagen Televisión 3.2, Milenio Televisión 6.3 e Ingenio TV 14.2.

Horarios y canales Aprende en Casa II. Los contenidos educativos para el ciclo escolar 2020-2021 se transmitirán todos los días entre las 07:30 de la mañana y las 23:00 horas. Habrá repeticiones de los contenidos y no se transmitirán publicidad ni propaganda de ningún tipo: ni comerciales, del gobierno ni de los partidos políticos.

Los programas y contenidos educativos de educación a distancia se organizaron de acuerdo con el número de estudiantes que tiene cada subsistema: habrá tres canales para educación básica y dos para media superior.

Para educación básica que comprende preescolar, primaria y secundaria se transmitirán por los canales 11.2, 5.2, 7.3 y 3.2 a través de Canal Once, Televisa, Tv Azteca, Ingenio Tv e Imagen Televisión.

Por su parte, Educación Media Superior se transmitirá en los canales 14.2 y 6.3 canales de Ingenio Tv y Milenio.