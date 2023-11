Xóchitl Gálvez llama a la ciudadanía a no dejarse intimidar por los Siervos de la Nación

La virtual candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, hizo un llamado a la ciudadanía para no hacerle caso a los llamados Siervos de la Nación, si tratan de obligarlos a apoyar a algún candidato, y amenazarlos con quitarles los programas sociales si no aceptan.

De visita en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aseguró que dichos apoyos económicos que reparte el gobierno están garantizados en la Constitución, y no se los pueden quitar sólo por no acceder a participar en mítines.

"No pueden obligarlos, los programas sociales están en la Constitución. Su servidora votó a favor de que estén en la Constitución para que ya nadie los ande amenazando. Los programas sociales, eso se quedan, esos no están en la discusión, no se van a quitar los programas sociales, que no los engañen, porque van a pasar los Servidores de la Nación casa por casa a decirles, si no vas con tal partido... eso es un delito que les digan que vayan a fuerzas a un lugar", expresó.

Por otra parte, le entregaron el bastón de mando dicha comunidad, en un evento organizado por pueblos indígenas.

"Recibo este bastón de mando de quien lo tiene que otorgar, que son los pueblos y las comunidades indígenas, de acuerdo a sus usos y costumbres. Para mí es un honor, es un honor y sé la responsabilidad que conlleva, me queda claro que se manda obedeciendo, pero de verdad, obedeciendo a los que saben y a los que conocen nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras necesidades, pero, sobre todo, lo que realmente hace falta aquí en las comunidades indígenas", dijo.

Finalmente, insistió en que se debe reducir la edad para que los adultos mayores puedan inscribirse y recibir la Pensión que otorga el gobierno federal, de 68 a 60 años.

"Queremos que los adultos mayores puedan disfrutar de esta pensión, porque a los 60 años ya no hay trabajo para muchas personas de esta edad, para estas mujeres, entonces que quede claro que nosotros jamás hemos planteado una situación como esa (eliminar los programas sociales)", señaló.