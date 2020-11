Programas sociales no mejoran en la 4T

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no mejoró en el desempeño de programas sociales durante su primer año de gobierno (2019), pues 99 programas de 116 obtuvieron un bajo desempeño u operaron en condiciones de opacidad, de acuerdo con el Índice de desempeño de los programas públicos federales 2020, que realiza la organización Agencia para el Desarrollo (Gesoc) y que fue presentado en la Cámara de Diputados.

Durante la presentación de este informe se dio a conocer que el gobierno de la Cuarta Transformación destinó 67% del presupuesto social, es decir, 646 mil 139 millones de pesos, en 2019 a programas con bajo desempeño u opacidad, por lo que no están en condiciones de resolver el problema público que les dio origen.

En el informe de 2019, en que evaluaron el último año del presidente Enrique Peña Nieto, se detectó que 81.98% (100 de los 122) de los programas sociales del gobierno federal no eran efectivos, pues en algunos casos no se puede medir su desempeño debido a su opacidad o simplemente no tienen la posibilidad de resolver el problema público para el que fueron creados.

Ahora, en este informe se encontró que entre los peor evaluados se encuentran: Programa de Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud, Programa de Atención a la Salud de la Ssa, Seguro de Vida para las Jefas de Familia, que se ubicaron en la categoría Nivel de Desempeño Mejorable.

Algunos de los que se encuentran en el Nivel de Desempeño Escaso están: Programa Nacional de Reconstrucción, Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida, Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, entre otros.