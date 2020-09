"Programas sociales no se suspenden por comicios", asevera Bienestar

Los programas sociales no se pueden suspender por los comicios en Coahuila e Hidalgo, así lo informó el coordinador General de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, Gabriel García Hernández.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la que se muestran los avances de los programas del Bienestar de cara a la pandemia mundial causada por el Covid-19, el coordinador comentó que hay dos motivos importantes por lo que la dependencia no puede dejar de entregar los programas, la primera es porque se tiene la obligación constitucional con los beneficiarios por lo que los Servidores de la Nación, tendrán la instrucción de cumplir con su trabajo y alejarse del tema electoral.

Y el segundo motivo, dijo, es porque gracias a que se adelantaron las ayudas, esto por el nuevo coronavirus, el próximo depósito se tendrá que hacer hasta octubre, es decir, después de que se lleven a cabo las elecciones locales. Otro de los motivos, comentó, es porque lo urgente es empezar con la entrega de la información referente a la alimentación sana.

"También hemos recibido la instrucción por parte de la subsecretaria Ariadna Montiel, de no parar de incorporar a los adultos mayores que cumplen años en recientes fechas, ni los apoyos de las personas que siguen cobrando en efectivo, pero en todos los casos y gracias al trabajo a distancia que esta pandemia nos ha proporcionado, iremos hasta los domicilios, sin necesidad de meternos en temas de campañas", comentó.