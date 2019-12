"Programas sociales no son de escritorio"

Hidalgotitlán, Ver.- El presidente Andrés M. López Obrador cerró su gira del fin de semana en el ejido de San Carlos, municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, donde prometió que los programas sociales no se quedarán en el escritorio del gobierno, y se comprometió a enviar dinero para que se construyan caminos.

"Estamos haciendo esta gira para supervisar los programas, en particular el programa Sembrando Vida, porque queremos que los programas se apliquen, que no se queden nada más en los documentos y que se definan en las oficinas, se autorice –incluso- presupuesto, pero que no lleguen los municipios, queremos que lo que se está planteando se convierta en realidad y que actuemos con rectitud, con honestidad, con transparencia", dijo.

López Obrador reiteró que él dejará la presidencia en 2024, pues "es maderista está en favor de respetar la democracia, y no tenerle mucho apego al poder".

El presidente también destacó que el programa Sembrando Vida está para que la gente se quede en sus tierras, las trabajen y que "quien quiera irse al extranjero o a la capital lo haga por gusto, no por necesidad", reiteró.