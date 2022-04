Prohíbe INE que grupo pro AMLO instale casillas en consulta

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Al acatar una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó por unanimidad la solicitud de la asociación civil "Que siga la democracia" de participar en la instalación de mesas receptoras de votos para la consulta de revocación de mandato del próximo domingo.

En sesión extraordinaria, los consejeros electorales coincidieron en que la petición es improcedente y muy preocupante para la democracia, pues dicha organización, que ha promovido el ejercicio de revocación de mandato en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende ser juez y parte en este proceso.

En debate de casi dos horas y media, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que de aceptar esta petición, se abriría la puerta a la ilegalidad y a legitimar la parcialidad como un nuevo principio rector sobre el que se funda el sistema electoral, pues en el futuro, cualquier partido político podría exigir su derecho a instalar casillas.

Dijo que los actuales son tiempos en los que hay que vacunarnos de "tentaciones regresivas" y puntualizó que no es momento para discutir con base en mentiras o en falacias y mucho menos demagogia de los representantes de Morena y sus aliados, que insisten en pretender responsabilizar al INE de la instalación de un menor número de casillas para la revocación de mandato, cuando fue la mayoría en la Cámara de Diputados quien negó los recursos que requería la organización de la consulta del próximo domingo.

"Imaginemos que en el futuro vuelve a ocurrir algo que es muy lamentable que haya ocurrido, es decir, que una fuerza política representada en el Congreso decide asfixiar presupuestalmente a la autoridad electoral y le impide cumplir con lo que dice la ley: instalar las casillas. Y después, aprovechándose de su propio dolo, solicita a esta autoridad electoral instalar ellos las casillas para poder cumplir con lo que la ley dice, que ellos mismos impidieron que se cumpliera, y en el futuro poder ellos mismos organizar la elección. Sería grave", advirtió.

"Coincido con el proyecto que emite un no enfático y rotundo, porque de otro modo estaríamos abriendo la puerta al desmantelamiento de nuestro sistema democrático. Y aunque tal vez haya algunos se engolosinan con ello, la sociedad mexicana, ni el INE, que se debe a la sociedad, lo va a permitir", enfatizó.

Lorenzo Córdova dejó entrever la pretensión de Morena de regresar al modelo ya superado en que el gobierno organizaba, contaba los votos y calificaba las elecciones.

En este contexto, citó una declaración del actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en mayo del año pasado, cuando fungía como representante de Morena ante el Consejo General del INE: "Si las elecciones son administradas por el gobierno, los riesgos serán mínimos, porque han cambiado muchas cosas desde que llegó Morena al poder".

Ante ello, el presidente del INE señaló que la vida electoral da vueltas y "las mayorías de hoy pueden ser las minorías de mañana. Esa es la esencia de la democracia".

"Que no se piense nunca, cuando se buscan las cambios de las reglas, desde la lógica de quien tiene el poder, porque el día de mañana podría perderlo. Las reglas que hoy se introdujeron para aprovecharse del poder mañana podrían jugar en contrario", sentenció.